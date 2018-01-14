Samsung KBIS 2018’te üst seviye ankastre ürünlerini sergiliyor

Samsung Electronics, Florida’da düzenlenen 2018 Mutfak ve Banyo Endüstrisi Fuarı’nda (KBIS) Samsung’un en sezgisel akıllı teknolojilerini içeren ve büyük beğeni toplayan Chef Collection serisinin de dâhil olduğu üst seviye ankastre ürünlerini sergiliyor. Samsung, dünyanın en büyük premium seviye ankastre pazarı olan ABD’ye olan güçlü bağlılığının bir göstergesi olarak, 7 yıldır ilk kez bir fuara katılıyor. KBIS fuarı, 9-11 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Samsung, KBIS fuarında üretici ve tasarımcılara ev aletleri kategorisindeki son inovasyonlarını tanıtacak; büyüyen Y kuşağına ise gelişmiş cihaz tasarımları ve teknolojileriyle Samsung cihazlarının güçlü cazibesini sunacak.

Samsung Electronics Amerika Ev Aletleri Birimi Başkan Yardımcısı Tom Halford konuyla ilgili şunları söyledi: “KBIS’e katılmamız, insanların istekleriyle uyumlu yenilikçi ürünler yaratmaya olan bağlılığımızı gösteriyor. Akıllı ve üst sınıf ankastre mutfak ürünlerimiz müşteri memnuniyetini artırmamıza ve sektör liderliğimizi güçlendirmemize de yardımcı oluyor.”

Samsung standında Chef Collection serisinden, siyah paslanmaz çelik ve standart paslanmaz çelik paketlerin de dâhil olduğu altı farklı mutfak paketi sergilenecek. Samsung, Connected Living alanı ile akıllı ev trendinin giderek yaygınlaştığını da vurgulayacak. Bu alanda Samsung’un ödüllü Family Hub buzdolabı ile FlexWash ve QuickDrive çamaşır makineleri yer alacak.

Samsung’un üst sınıf Şef ankastre serisi Samsung Chef Collection, buzdolaplarına dâhil edilmiş Remote View kamera ve indüksiyonlu ocaklarda bulunan Virtual Flame gibi Samsung’un en gelişmiş teknolojilerinin birçoğunu içeriyor. Ayrıca fuarda şeflerden ilham alınarak geliştirilmiş özelliklere sahip ankastre fırınlar, ankastre ocaklar, profesyonel davlumbazlar, bulaşık makineleri ve 4 Katlı ankastre Flex modelinin de dahil olduğu buzdolapları sergilenecek. Akıllı evlerde tam bağlantılı kontrol imkânı için tüm modellerde Wi-Fi veya Bluetooth özelliği bulunuyor.