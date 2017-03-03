Samsung mobilde Microsoft ortaklığını genişletiyor

Samsung ile Microsoft’un genişletilmiş stratejik ortaklığı kapsamında ortaya çıkan Galaxy Book, hareket halindeki profesyoneller için benzersiz verimlilik sağlarken ikisi bir arada tasarımıyla Microsoft Office deneyimine tam ve kolay erişim sağlıyor.

Samsung Electronics, Microsoft ile kurduğu, profesyonellerin mobilite kabiliyetlerini artıracak ve işletmelerin dijital dönüşümüne cevap verecek genişletilmiş stratejik ortaklığını Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu. Bu ortaklıkla Samsung ve Microsoft; en iyi donanım, yazılım, çözüm ve servislerini entegre ederek profesyonellere her yerde ve her zaman çalışabilmeleri için öncü teknolojiler sunacaklar.

Bu kapsamda Samsung ve Microsoft, mobil kurumsal müşterilerin ihtiyaçları dikkate alınarak yakın iş birliğiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir üst sınıf ikisi bir arada cihaz olan Galaxy Book’u tanıtmanın heyecanını yaşıyorlar. Microsoft Windows 10 platformunda geliştirilen Samsung Galaxy Book, hareket halindeki profesyoneller için benzersiz verimlilik sağlayan yüksek taşınabilirlikteki ikisi bir arada tasarımıyla Microsoft Office deneyimine tam ve kolay erişim sağlıyor.

10.6-inç ve 12-inç modelleri sunulan Samsung Galaxy Book, nereye giderseniz gidin yanınızda kolaylıkla taşınıyor. Galaxy Book, 12 inç modelinde 7. Nesil Çift Çekirdekli 3.1GH Intel® Core ™ i5 işlemci ve 10.6 inç modelinde Çift Çekirdekli 2.6GHz Intel Core™ m3 işlemcilerle kurumsal seviyede performans için en iyisini sunuyor.

Cihazlar arasındaki basit ve güvenli iletişimi sağlamak adına Samsung, Microsoft ile Galaxy Book üzerinde Samsung Flow’u daha da geliştirdi. Samsung Flow, müşterilerin bir veri bağlantısına erişimleri olmadığında, Galaxy akıllı telefonlarının mobil hotspot’u aracılığıyla kolay giriş ve Wi-Fi bağlantısı için akıllı telefonlarını Galaxy Book ile senkronize etmelerini sağlıyor. Samsung Flow uygulaması, Windows Hello ile iletişime geçerek basit, güvenli giriş ve doğrudan akıllı telefonunuzdan bildirim ekranınıza ulaşmanıza imkan veriyor.

Samsung Electronics Mobil İletişim Kurumlar Arası Ürün Yönetimi Grup Başkan Vekili Jeeho Baek, “Mobil üretkenlikte mükemmelliğe ulaşma vizyonumuzu paylaşan Microsoft gibi önemli ortaklarla iş birliğinin inovasyon adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. Microsoft’la birlikte, esnek ve güvenli bir teknoloji yaratarak müşterilerimizin karşılaştığı zorlukları çözmeye devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Microsoft’un İş Ortakları Cihaz ve Çözümleri Birimi Başkan Yardımcısı Peter Han, “Microsoft ve Samsung, dijital dönüşüm konusunda kuruluşlara yardımcı olan yenilikçi mobil deneyimler sunmak için çalışıyorlar ve Samsung Galaxy Book, bu hedefin hayata geçmiş mükemmel bir örneği. Yeni Galaxy Book, Windows 10’un Windows Ink gibi, çalışanların daha akıllı, taşınabilir ve güvenli bir şekilde çalışarak daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan dijital becerilerinin parlamasını sağlıyor” dedi.