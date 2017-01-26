Samsung Note serisi için videolu açıklama yaptı

Samsung, Note serisinde geçen yıl yaşanan sıkıntılara ilişkin önlem aldığını video ile anlattı.

Patlayan telefon olarak anılan Note 7 modeli ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Samsung videolu bir açıklama yaptı. Daha önce pil sorunuyla ilgili olduğu belirtilmişti ancak detaylı bir sonuç paylaşılmamıştı. Galaxy Note 7’nin soruştuması sonucunda 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü başta olmak üzere Samsung’un yeni kontrol mekanizmalarını hayata geçirerek daha da geliştirdiği cihaz test süreci hakkında detaylı bilgileri burada sizlerle paylaşmıştık.

Aradan geçen kısa bir süre içerisinde Samsung Türkiye, Youtube kanalında bugün yeni bir video paylaşıldı. Bununla birlikte Samsung Türkiye’nin YouTube kanalında ‘Kaliteden asla ödün vermeyiz’ başlıklı bir video yer aldı.

Samsung, hazırlamış olduğu videoyla Samsung’un yeni geliştirmiş oduğu 8 aşamalı pil güvenlik kontrolünü detaylı bir şekilde anlatıyor olup Note 7 patlama sorunu hakkında bilgi veriyor. Anlaşılan Note 7 faciasından Samsung, iyi bir ders çıkarmış.