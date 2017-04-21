Samsung, yeni sosyal medya kampanyasıyla beyaz eşya teknolojilerini anlatıyor

Samsung beyaz eşya ürünlerindeki yenilikçi teknolojilerini dijital mecralara yönelik yeni bir reklam kampanyasıyla tanıtıyor. Kadınlara, futbol severlere, işlerini dar vakitlere sıkıştıranlara hatta teknolojiye mesafeli olanlara farklı ve eğlenceli videolarla ulaşmayı planlayan Samsung’un “Ona Göre Anlat” isimli dijital reklam kampanyasında ünlü oyuncu İrem Sak rol alıyor.

Samsung Electronics, evleri ‘akıllandıran’ beyaz eşya kategorisindeki yenilikçi ürünlerinin kullanımını anlatmak için bir dizi dijital video hazırladı. Sosyal medya ve dijital platformların hedeflendiği “Ona Göre Anlat” isimli kampanyada ünlü oyuncu İrem Sak rol aldı.

Yeni beyaz eşya ürünlerinin ve kullanım özelliklerinin tanıtıldığı videolarda kullanıcılara öncelikle ürünlerin nasıl anlatılmasını istedikleri soruluyor. Çoklu anlatım seçenekleri arasından tercihini yapan kullanıcılara Sak, “Vaktim yok ona göre anlat”, “Teknolojiden anlamam, ona göre anlat”, “Kız kızayız, ona göre anlat”, “Diyetteyim ona göre anlat” gibi farklı başlıklarda altı ürünü, 24 farklı videoda eğlenceli bir dille anlatıyor.

Kampanya kapsamında YouTube’la işbirliği yapıldı

Samsung Türkiye Dijital Pazarlama ekibi, proje öncesinde YouTube Türkiye ekibiyle yaptığı işbirliği kapsamında Türkiye’de internet kullanıcılarının beyaz eşya kategorisinde yaptığı aramaları ve sorduğu soruları araştırdı. Araştırma sonuçları doğrultusunda farklı kullanıcı profillerine yönelik anlatım tarzları belirlendi. Proje için hazırlanan senaryoya İrem Sak da doğaçlama tekniği ile katkı sundu. Teknolojiden hiç anlamadığını söyleyenleri bile yakalamayı hedefleyen videolarla Samsung; ilk kez Addwash – Akıllı Kapak Teknolojili Çamaşır Makinası, TwinCooling – Akıllı Dondurucu Teknolojili Buzdolabı, Waterwall – Su Duvarı Teknolojili Bulaşık Makinası, Windfree Klima, Antitangle – Türbin Fan Teknolojili Süpürge, Dual Cook – İkili Pişirme Teknolojili Fırın ürünlerini tanıtıyor. Yapımcılığını Hacıyatmaz Film’in üstlendiği reklam kampanyasının altında Cheil Worldwide Turkey’in imzası bulunuyor.

Kampanya kapsamında çekilen 24 farklı video Youtube, Instagram, Facebook başta olmak üzere farklı sosyal mecralarda gösterilmeye başlandı.

Videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.