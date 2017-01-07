Sanal ortam için reel KHK geldi

Sanal ortamda işlenen suçların tespiti için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. OHAL kapsamında yayınlanan 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polise sanal ortamda işlenen “suçlar” konusunda internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.

Sosyal ağlarda “halkı kin, nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkça beyan eden kişiler” gibi tanımlamalar gerekçe gösterilerek artık polisin eline keyfi bir şekilde araştırma yapma izni verilmiş oldu. Bu KHK ile keyfi araştırmalar ve gözetime de olanak tanınmış oldu.

680 nolu KHK’nin ilgili bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.”

Son dönemde benzer nedenler gösterilerek 3710 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 1656 kişinin yasal işlem görerek tutuklandığı, 102 kişinin Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, halen 84 kişinin gözaltında olduğu ve 767 kişinin de gözaltından servest bırakıldığı düşünüldüğünde yeni uygulamaların bu sayıları daha da artırmasından endişe ediliyor.

5651 Sayılı Yasa ile ayaklar altına alınan iletişim ve haberleşme özgürlüğü üzerindeki keyfi engellemeler yeni KHK’nin desteği ile daha da artırılmış oldu.