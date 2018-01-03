Şantiyelerden müzik sesleri yükselecek

Hilti, yeni Radyo-Şarj Cihazı’nı sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Radyo olarak kullanılabildiği gibi telefon ve tablet gibi cihazlara da bağlanarak şantiyelerde istenilen müziklerin çalınmasına olanak tanıyan Hilti Radyo-Şarj Cihazı, farklı boyut ve voltajlardaki tüm Hilti Li-Ion bataryaları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Ürünün iki yönlü güçlü hoparlörleri sayesinde şantiyelerden inşaat makinası sesi yerine müzik sesleri yükselecek.

İnşaat el aletleri sektörüne sunduğu inovatif buluşlarla fark yaratan Hilti, yeni ürünü Radyo-Şarj Cihazı ile dikkat çekiyor. Hilti makinalarının bataryalarını şarj eden ürün aynı zamanda radyo ve Bluetooth hoparlör olarak da kullanılıyor. En zor şantiye koşullarına bile uyum sağlayan Hilti Radyo-Şarj Cihazı, farklı boyut ve voltajlardaki tüm Hilti Li-Ion bataryaları hızla şarj edebiliyor.

Hilti’nin 14.4V – 36V Li-Ion bataryaları ile çalışabilen yeni Hilti Radyo-Şarj Cihazı’nda istasyonlar AM, FM ve DAB olarak ayarlanabiliyor. Yeni ürün, AUX ve USB girişinin yanı sıra NFC teknolojisiyle Bluetooth eşleştirmesi sayesinde inşaat profesyonellerine telefon ve tablet gibi cihazlara bağlanarak istedikleri şarkıları dinleme imkanı tanıyor. Hilti Radyo-Şarj Cihazı’nın 2 x 20W kapasitesindeki iki yönlü güçlü hoparlörleri sayesinde şantiyelerden inşaat makinası sesi yerine müzik sesleri yükselecek.

Yeni Hilti Radyo-Şarj Cihazı’nın sahip olduğu termoplastik tamponlar ve kabartmalı metal ızgara, hoparlörler dahil ürünün komple korunmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde taşıma kolaylığı sunan yeni Hilti Radyo-Şarj Cihazı, kompakt ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Hızlı ve kolay kablo sarmasıyla da kullanım kolaylığı sunan yeni ürün, sağlam bir gövdeye ve gizli bir antene sahip. Hilti’nin “2 yıl masraf yok” hizmeti kapsamında olan ürün, tüm gün boyunca şarj etmeksizin kullanılabiliyor. Yeni Hilti Radyo-Şarj Cihazı’na, Hilti mağazalarından ve hilti.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.