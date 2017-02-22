SAP Türkiye’nin çalışan sağlığı uygulamaları ödüllendirildi

Kurumsal uygulama ve yazılım alanının lider şirketi SAP, iş dünyasına sunduğu yenilikçi çözümler dışında çalışanlarının sağlığı alanında yaptığı fark yaratan çalışmalarıyla da öne çıkıyor. SAP Türkiye İnsan Kaynakları ekibi tarafından yürütülen çalışmalar ‘Global SAP Sağlık Elçileri Ağı’ tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki şirketlerin sağlık odaklı çalışma kültürüne sahip olması çalışanlarının üzerinde pozitif etkiler sağlıyor. İnsanların zihinsel ve fiziksel açıdan sağlıklı olması aynı zamanda iş hayatlarında mutlu ve başarılı olmaları için en önemli etkenlerin başında yer alıyor.

SAP Türkiye bu bakış açısıyla yıl boyunca çalışanları için hayata geçirdiği sağlık uygulamaları ile Global SAP Çalışan Sağlığı Yönetim Ekibi (SAP Global Health Team) tarafından 2016 yılının dünya çapındaki en iyi takımı olarak belirlendi ve SAP Sağlık Elçisi olan SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç’e SAP Sağlık Ödül’ü verildi. Birbirinden farklı platformlarda yenilikçi İK çalışmalarına imza atan SAP Türkiye, sağlık aktiviteleri ile ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

SAP Türkiye’nin sağlık uygulamaları; göz ve ben taraması gibi kontroller, sağlıklı beslenme ve ebeveynlere yönelik seminerler, ofiste masaj ve diyetisyen hizmetleri, sigarayı bırakma kampanyası ve bu alanda çalışanlara profesyonel bir destek sağlanması, kapsamlı sağlık, hayat ve seyahat sigortaları, ilk yardım, ergonomi ve bahar yorgunlukları üzerine çalıştaylar gibi çeşitli konularda aktiviteleri içeriyor. Bunların yanı sıra 2016 yılında “Çalışan Destek Programı” adı altında çalışanların hukuk, vergi, finansal, psikolojik vb. birçok alanda ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bir telefon destek hattı kuruldu.

SAP Türkiye adına İK Direktörü Hande Genç tarafından alınan 2016 Sağlık Ödülü, Global SAP Çalışan Sağlığı Yönetim Ekibi tarafından SAP’nin dünya genelinde 60’ı aşkın ülke ofisi arasında yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Global SAP Çalışan Sağlığı Yönetim Ekibi, küresel anlamda SAP çalışanları için sağlık faaliyetlerini koordine ederek bu çalışmaların etkinliğini artırmak için kurulmuş bir platform. Aynı zamanda, yerel bölgelerde gerçekleştirilen en iyi uygulamaları şirket içerisinde paylaşarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Platform ayrıca küresel programların geliştirilmesi için önemli bir rol üstleniyor.