SAS’tan yeni nesil analitik çözümler

Veri analitiği alanında lider olan ve geçtiğimiz sene 40. yılını geride bırakan SAS, 2016 yılında dünya çapındaki iş birlikleri kapsamında 3,2 milyar dolar gelir elde etti.

Veri analitiği konusunda dünya lideri olan ve geçtiğimiz sene 40. yaşını kutlayan SAS, 2016 yılında dünyada 3,2 milyar dolarlık bir gelir elde ederek ve kesintisiz büyümesini sürdürerek, veri analitiğinin ekonomiler ve şirketler için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. SAS’ın analitik çözümlerinin Türkiye’de bankacılık, telekom, sigortacılık, enerji ve perakende başta olmak üzere ilgili sektörlere liderlik eden çok sayıda kurum ve şirket tarafından tercih edildiğine dikkat çeken SAS Türkiye Ülke Müdürü Hakan Erdemli, SAS’ın global büyümesine paralel olarak son bir yılda Türkiye’de de çift haneli olarak büyümeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Veri analitiği çağ atladı

Hakan Erdemli, gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin yeni organizasyon yapıları ve iş stratejileri gerektirdiğini ve bu doğrultuda bulut teknolojileri, nesnelerin interneti, makine öğrenimi, gerçek zamanlı veri analitiği, ses ve görsel kaynaklı veri gibi kavramların iş dünyasındaki süreçleri yakından etkilediğine dikkat çekti. Veri akışının geçmişte sınırlı platformlar üzerinden yapıldığını, bu kapsamda veri yönetiminin ve analitiğinin daha yalın sayılabilecek şekilde yürütüldüğünü, dijitalleşme kapsamında günümüzde milyarlarca cihaz ve insanın veri ürettiğini belirterek, “Kullanıcı, müşteri ve makina verisi derken büyümesi önlenemez veri okyanusları ile karşı karşıyayız. Veri açısından 10 yıl öncesine baktığımızda daha durağan iç denizler varken şimdi devasal dalgaları olan uçsuz bucaksız okyanuslar var. Sığ denizlerde bir kayıkla seyahat edebilirken bugün adeta transatlantiklere ihtiyaç duyuyoruz. Şirket ve kurumların veri okyanuslarında güvenle ve başarıyla seyahat edebilmesi için SAS’a ve SAS’ın üstün yeni nesil analitik çözümlerine ihtiyacı var” dedi.

Bugün pekçok çözümün, online alışveriş yapan müşterilerin davranışlarına göre segmentasyon yaparak müşteriye uygun içerik gösterilmesini sağladığına değinen Erdemli, “SAS bunu gerçek zamanlı yapıyor. Yani tarihsel veriyi de kullanıyor ve markanın müşteriyi tanıyıp ona uygun teklifler götürmesini sağlıyor. Gerçek zamanlı olarak müşteri hareketleri takip edilebildiği için bu tekliflerin de gerçek zamanlı olarak gerektiğinde değişmesine olanak tanıyor” şeklinde konuştu.

Analitik buluta taşınıyor

Uzun yıllardır makine öğrenimi ve veri madenciliğinde önemli çalışmalar yapan SAS, çözümlerini buluta taşıyarak artan işlem gücü ve artan veri işleme hızıyla daha fazla verimlilik sunuyor. SAS, 40 yıldır sunmakta olduğu hizmetleri SAS VIYA ve SAS Customer Intelligence 360 gibi çözümlerle buluta taşıyor.

SAS Türkiye Ülke Müdürü Hakan Erdemli, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılacak çalışmaların 2017’nin öncelikli konuları arasında olduğunu, gerekli aksiyonların alınmaması durumunda milyon liralık cezalar ve hapis cezası gibi yaptırımlarla karşılaşılabileceğini belirtti. Verinin 40 yıldır ana işleri olduğunu söyleyen Erdemli, koruma yaşam döngüsünün kritik beş aşamasının tamamı için yazılım sunduklarına ve çok sayıda firmayla bu alanda çalışmalarını başlattıklarına dikkat çekti.