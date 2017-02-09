Bu sefer fabrikası yandı!

Samsung’un başı yangın ve patlamadan kurtulmuyor! Galaxy Note 7 modelinde yaşadığı batarya arızasının izlerini silmek için yoğun çaba gösteren Samsung, yine talihsiz bir haber ile gündemde.

Note 7 ile yaşadığı sıkıntıların izlerini silmek isteyen ve yeni modelleri ile gündeme gelmeye çalışan Samsung, bir kez daha istemeyeceği bir şekilde basının radarında. Güney Kore merkezli teknoloji Samsung”un Çin’in Tianjin’deki batarya üreten fabrikasında yangın çıktı. Söz konusu haberi doğrulayan yetkililer, yangının fabrikanın atık deposunda meydana geldiğini belirterek, yangının batarya üretimine etkisi olmadığını savundu.

Aynı açıklamada 19 itfaiye aracının ve 110 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kısa sürede söndürüldüğünün de altı çizildi.