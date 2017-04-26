Şehri değiştirecek beş fikir Brezilya’da gerçeğe dönüşecek

Şehri teknolojiyle geliştirmeye yönelik inovatif ve yenilikçi fikirlerin yarıştığı sonrasında ise projelendirildiği bir platform olarak tasarlanan Red Bull Basement için tüm dünyadan başvurular alınmaya başlandı. Bu yıl tüm dünyadan beş başvuruyu değerlendirecek olan Basement’ta seçilecek fikir sahipleri projelerini gerçeğe dönüştürmek için Ağustos’ta Brezilya’da iki aylık özel bir programa katılacaklar. Geçen yıl Türkiye’nin de temsil edildiği bu özel programa başvurular www.redbullbasement.com üzerinden yapılabiliyor.

Çarpık kentleşmenin dünyadaki en önemli örneklerinden biri sayılan Brezilya’daki Sao Paulo kentinden doğan ve kentleşmenin getirdiği problemlere teknolojiyi de işin içine katarak inovatif çözümler sunan fikirleri ödüllendiren Red Bull Basement’ın sağladığı özel programa katılmak için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye de taşınan Basement, projelerin gerçekleşmesi için gerekli imkânları fikir sahiplerine sunuyor.

Tüm dünyadan geleceğin şehirleri için ortaya atılan fikirlerin değerlendirileceği ve en başarılı beş fikir sahibinin Sao Paulo’daki Basement karargâhına gitme şansını yakalayacağı Basement için başvurular global site www.redbullbasement.com üzerinden yapılıyor.

İki aylık program boyunca seçilen fikirleri projelendirmek için gerekli tüm imkanları katılımcılara sağlayacak olan Basement’ta potansiyel yatırımcılarla da bir araya gelinerek, dev şehirlerin sorunlarına çözüm üretecek fikirler hayata geçirecek.

Eğer siz de, şehir hayatını değiştirecek inovatif ve fark yaratan bir fikrin sahibiyseniz, Red Bull Basement’a başvurabilirsiniz.