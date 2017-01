Seven Bridges, MIT’nin “50 En İnovatif Şirket” listesinde yer aldı

ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren firmalar, 2016 yılında uluslararası alanda gösterdikleri başarılar ve aldıkları yatırımlar ile de dikkat çekti. 2016 yılının en çarpıcı başarısı ise MIT tarafından çeşitli alanlarda inovatif çalışmalar gerçekleştiren şirketlerin açıklandığı “50 En İnovatif Şirket” listesinde yer alan ODTÜ TEKNOKENT firması Seven Bridges’ın oldu.

ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren Seven Bridges şirketi, ABD’nin mühendislik eğitimi ile dünyaca ünlü üniversitesi MIT’nin (Massachusets Institute of Technology) 2016 yılı için açıkladığı “50 En İnovatif 50” listesinde yer aldı. Seven Bridges şirketi, en inovatif şirketlerin seçildiği listeye, geliştirdiği bulut tabanlı bioinformatik yazılımı ile dünyanın en büyük genomik veri grubunun analiz edilebilmesini mümkün kıldığı için girmeye hak kazandı.

Amazon, Baidu, Tesla Motors, Facebook, Space X, Ali Baba, Microsoft gibi teknoloji alanında dünya çapında tanınan şirketlerin yer aldığı MIT “En İnovatif 50 Şirket” listesinde 42. sırada yer alan Seven Bridges, IBM, Snapchat, Intel gibi teknoloji markalarını geride bıraktı.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Kanser Genom Atlası tarafından oluşturulan dünyanın en büyük genomik veri gruplarından birini analiz eden biyoinformatik yazılım platformunu geliştiren Seven Bridges, 33 farklı kanser türüne yakalanmış 11 bin hastadan alınan örnekleri analiz ediyor. Dünyanın her yerinden kanser araştırmacılarının incelemek ve araştırmaya katkıda bulunabilecekleri petabyte büyüklüğünde hasta verisini analiz edebilen Seven Bridges ayrıca, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından toplanan yüz bin genom verisini de analiz ediyor. ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren Seven Bridges şirketi 2016 yılının ilk aylarında Kryssen Capital’den 45 milyon Dolar’lık yatırım almıştı.

Uluslararası yatırımcıların dikkatini çekme konusunda 2016 yılı ODTÜ TEKNOKENT firmaları için hareketli geçerken, Seven Bridges’in yanı sıra, ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyadaki önemli online eğitim platformlarından biri olan Udemy de 45 milyon Dolar yatırım aldı. Yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemleri üzerine çalışmalar yürüten OpsGenie, Battery Ventures’ten 10 milyon Dolar’lık yatırım alırken, video streaming alanında çalışan Anvato ise Temmuz ayı içerisinde Google tarafından satın alındı.