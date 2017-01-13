Sevgiliye epilasyon makinesi alınır mı?

Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü derken günümüz dünyasında neredeyse her gün “özel”leşti. Tüketimi artırmak amacıyla sayıları giderek artan bu günlerde markaların hediye alternatifi sunma yarışları sınır tanımıyor!

Gazeteyi elinize aldınız… Ya da internete girdiniz… Daha bir sayfa bile çevirmeden bir marka size göz kırpıyor, Sevgililer Gününde sevgiliniz için bir alternatif öneriyor… Buraya kadar her şey günümüz iletişim dünyası için olağan. Ancak önerilen hediyenin bazen bir saç bukle cihazı bazen de bir buzdolabı olduğunu görüyorsunuz! Yani markalar ürün satma fırsatı heyecanıyla iletişimin, hedef kitlenin birçok prensibini göz ardı ederek komik olma pahasına satış yarışına giriyorlar. Sevgiler Gününde sevgilinize bir çiçek, akşam yemeği, belki kısa bir hafta sonu tatili, sevdiği bir şeyi satın alıp hediye etme gibi birçok alternatifiniz var elbette. Ancak, kim böyle bir günde kendisine alınan bir buzdolabına ya da torna tesviye makinesine(!) sevinebilir ki?

Epilasyon cihazı aldım çünkü…

Yalnızca Sevgililer Gününe özgü değil bu durum. Diğer günlerde de benzer durumlar yaşanıyor ve hediye anlamını yitirdikçe, hediye alınan kişiye biçilen rol de değişiyor. Örneğin, Anneler Günü hediye skalası genellikle mutfak eşyaları üzerinden döner! Her hediyenin bir mesajı, anlamı ve duygusu varsa, Anneler Gününde annenize tava tencere ya da fırın almak ona nasıl bir mesaj verir? “Senin yerin mutfak ve bana hizmet etmen için işini kolaylaştırıyorum anneciğim!”

Sevgilinize ağda şekeri almıyorsanız neden epilasyon cihazı alasınız?

Daha da ilginci, aynı önerilerin, aynı markalarca Sevgiler Gününde de ortaya atıldığına şahit olabiliyoruz. Anneler Gününde anneye, Sevgililer Gününde sevgiliye… Hatta hem Sevgililer Günü hem Babalar Gününe alternatif olacak hediyeler var! Bir tıraş makinesine ne dersiniz? Ya da epilasyon cihazı! Annenizin de sevgilinizin de ihtiyacı! Ama eğer realist düşünmüyorsa, yani epilasyon cihazı almak üzere değilse, hangi sevgili buna sevinir? Bir erkeğin bir kadına epilasyon cihazı hediye etmesindeki mesaj “seni seviyorum” olamaz! Olsa olsa “böyle gezmene içim elvermedi” ya da “tüylerin beni rahatsız ediyor” mesajıdır verilen! Aziz Valentin’in annesine ya da sevgilisine ağda şekeri hediye ettiğini düşünün!

Marka kimliğini olumsuz etkilemiyor mu?

Özel günlerden neredeyse bir ay önceden ajanslardan yayın organlarına marka ve etkinlik bültenleri yağar. Bir kısmı gerçekten anlamlı öneriler sunar. Örneğin, romantizm duygusuyla anılan bir restoranın ya da mekanın sevgilinize bir alternatif olarak kendi hizmetini sunması anlaşılabilir. Ancak, anlamı itibarıyla aşk ve romantizmi çağrıştıran böyle bir günde, bu kavramlarla hiç ilgisi bulunmayan ürünlerin de kuruluşlarca alternatif olarak sunulması, hem iletişimin tadını kaçırıyor hem de marka prestijine olumsuz bir katkı yapıyor.