Sezonun en büyük DOTA 2 turnuvası sona erdi

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası büyük kapışmaya sahne oldu. ESL Türkiye Şampiyonası‘nın kazananı Dark Passage ile açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy, Red Bull Son Şampiyon’da zafere ulaşmak için karşı karşıya geldi.

Didem Soydan ve Mustafa Özben sunumuyla Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ve 700’e yakın oyun severin takip ettiği Red Bull Son Şampiyon, RedBull.com ve Twitch üzerinden de canlı yayınlandı. Müsabakada birinciliği elde eden takım 8 bin TL alırken, ikinci ekip ise 4 bin TL’nin sahibi oldu.

Türkiye’nin en büyük DOTA 2 mücadelesi olan Red Bull Son Şampiyon Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Elektronik Spor Ligi Türkiye Şampiyonası’nda zafere ulaşan Dark Passage ile online açık elemelerde rakiplerini geride bırakan Team Entelechy, oldukça çekişmeli maçlarda karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakanın sunucuları ise Didem Soydan ve Mustafa Özben oldu.

Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2’nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı.

Red Bull Son Şampiyon’da Dark Passage – Team Entelechy maçının ardından kazanan takım, dünyaca ünlü DOTA 2 takımı OG ile bir gösteri maçı yaptı. Online olarak oyuna katılan OG, şampiyon ekip ile tek seri üzerinden mücadele etti. Turnuvada birinciliği elde eden takım 8 bin TL’nin sahibi olurken, ikinciliği elde eden ekip de 4 bin TL elde etti.

Türkiye’nin en büyük DOTA 2 turnuvasını yaklaşık 700 kişi yerinde takip etti. Ayrıca RedBull.com ve Twitch üzerinde yayınlanan sezonun en büyük turnuvasını turnuvayı 4 bin oyun sever de online olarak takip etti.

Zorlu PSM’de buluşan oyun severler, aynı zamanda hayranı oldukları karakterlerle bir araya geldiler. Cosplayer’lara yoğun ilgi gösteren seyirciler, karakterlerle fotoğrafla çektirmek için uzun sıralar oluşturdular.