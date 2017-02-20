Sherpa, İK’yı dijitalleştirdi

Dijital deneyim tasarımında uzmanlaşan SHERPA, Kolay İK’yı seçerek, personel yönetim süreçlerini dijitalleştirdi.

Dijital ürün ve servisler için deneyim tasarlamak üzere 2013 yılında kurulan SHERPA, personel yönetimine dair süreçlerini dijitalleştirdi. Türkiye’nin ilk bulut tabanlı insan kaynakları (İK) ve personel yönetimi sistemi Kolay İK’yı tercih eden SHERPA’nın Kurucusu Yakup Bayrak, “İzin almanın, izinleri onaylatmanın, vize evrakları toplamanın bu kadar kolay ve hızlı olabileceğini biz de tahmin etmiyorduk” dedi. “Kolay İK, SHERPA’nın yalnız izin değil; eğitim, bordro, harcama, zimmet ve özlük bilgileri gibi İK yönetimine dair pek çok konudaki iş yükünü en aza indirirken, zamandan da tasarruf sağladı.”

Kolay İK ile deneyimlerini paylaşan Yakup Bayrak, “Ekibimizde proje yöneticileri, araştırmacılar, görsel iletişim tasarımcıları ve veri analizi uzmanları gibi çeşitli disiplinlerden profesyoneller yer alıyor. Takım oyununa ve tasarımın problem çözmek olduğuna inanıyoruz. Kolay İK, bu anlamda bizim şirket kültürümüze çok uygun bir hizmet sunuyor. Kolay kullanımlı ara yüzleriyle bize operasyonel açıdan çok vakit kazandırıyor. Kolay İK, bizi yalnızca Excel’den kurtarmadı, aynı zamanda en değerli kaynağımız olan zamanı verimli kullanmamızı da sağladı.” dedi.

Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur ise “Aylık 49 TL’den başlayan fiyatlarımızla kısa zamanda 3.500’den fazla şirkete hizmet vermeye başladık. Pazarlama ve iletişim sektörlerinden Kolay İK’yı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekiplerin çalıştığı bu şirketlerin, İK alanındaki ihtiyaçlarını iyi anladığımızı ve onlara katma değer sağlayan çözümler üretebildiğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.