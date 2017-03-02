Siber saldırıların arkasındaki Türk hacker bulundu

Avusturya’nın önde gelen günlük gazetelerinden Kurier, bir askeri istihbarat görevlisine dayandırdığı haberinde Avusturya’nın resmi makamlarına gerçekleştirilen sanal saldırıların arkasındaki Türk hackerın kimliğinin tespit edildiğini kaleme aldı.

Kurier gazetesinin dün yayımlanan haberinde Avusturya Ordusu İstihbarat Ofisi’nin (Heeresnachrichtenamt) yaptığı araştırma sonucunda ABD’de yaşayan Türk hacker’ın kimliğinin tespit edildiği aktarıldı. Amerikalı haber ajansı AP ise bağlantıya geçtikleri Avusturyalı istihbarat servisi yetkililerinin gazetede çıkan haberi doğruladığını belirtti.

Kurier gazetesinin haberinde, Avusturya’nın maruz kaldığı çok sayıdaki bilgiyasar saldırısının arkasında ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Arslan A. isimli bir Türk aktivistin yer aldığı belirtildi. Avusturya parlamentosu 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada sitesinin 20 dakika kapanmasına yol açan saldırıyı Aslan Neferler Tim’in (ANT) üstlendiğini açıklamıştı. Türkiye medyası da geçtiğimiz aylarda Avusturya’ya Türk hackerlar tarafından gerçekleştirilen saldırıları haber yapmıştı.