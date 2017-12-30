Siemens’in 3D baskıyla üretilmiş türbin kanadına ödül

Siemens ilk 3D-baskıyla üretilen türbin kanatlarıyla Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu’ndan ödül aldı.

Siemens ilk 3D-baskıyla üretilmiş ve her yönden test edilmiş türbin kanatlarıyla elde ettiği teknolojik başarı için, Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (American Society of Mechanical Engineers – ASME) tarafından ödüle layık görüldü.

Makine Mühendisleri dergisinin geleceğe odaklı teknolojilerin tanınmaları için düzenlediği Gelişen Teknoloji Ödülleri, ASME’nin 137 yıllık tarihinde ilk kez veriliyor. Ödülün amacı, ASME’nin yükselen teknolojiler olarak tanımladığı, çığır açma aşamasını geride bırakmış, ticarileştirmenin ölüm vadisi tabir edilen noktasını aşmış ve içinde rekabet ettikleri endüstrileri yeniden biçimlendirmek üzere harekete hazır olan yeni ürün ve süreçlerin örneklerini ortaya koymak. ASME editörleri, gelişmiş üretim, otomasyon ve robotbilim, biyomühendislik, temiz enerji ve basınç teknolojisi olmak üzere beş alanda kapsamlı inceleme ve kontrollerin ardından en iyi teknolojileri seçtiler.

ASME Başkanı Charla K. Wise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “3D-baskıyla ürettiği türbin kanadı ile Siemens, teknoloji trendinin en ön sırasına yerleşiyor ve ürün tasarımı ile üretiminde dünya çapında bir devrimi teşvik ediyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Makine Mühendisliği dergisi olarak beş Gelişen Teknoloji Ödülü’nden birini üretim alanındaki bir lidere takdim ediyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve teknolojide mükemmeliyeti geliştirdikleri için, 3D-baskıyla üretilmiş türbin kanadını tasarlayan ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Geçtiğimiz aylarda Siemens, tamamıyla Katmanlı Üretim teknolojisi kullanılarak üretilmiş olan gaz türbini kanatları için ilk kez tam yükte motor testlerini bitirerek bir çığır açmıştı. Şirket, konvansiyonel bir kanat tasarımı olan birden fazla 3D-baskıyla üretilmiş türbin kanadını, tam motor koşullarında başarılı bir şekilde test ederek onayladı. Yani bileşenler dakikada 13.000 devirle ve 1.250 santigrat dereceyi geçen sıcaklıklarda test edildi. Üstelik Siemens, yeni kanat tasarımını, Katmanlı Üretim teknolojisi kullanılarak üretilen tamamen revize edilmiş ve iyileştirilmiş bir dâhili soğutma geometrisiyle test etti.

Kanat projesini gerçekleştiren takıma liderlik eden Jenny Nilsson, “ASME gibi tanınmış bir örgüt tarafından ödüllendirilmekten dolayı büyük gurur duymaktayız” dedi ve ekledi: “Projenin amacı, bu yepyeni çalışma biçimin denemek ve haritasını çıkarmaktı. Elde etmiş olduğumuz sonuç da gaz türbini teknolojimizde ilerideki geliştirmeler için doğru yolda olduğumuzun teyididir.”

Proje ekibi, Siemens’in Finspong, İsveç’te bulunan 3D baskı tesisinde ve Worcester, Birleşik Krallık’ta yeni satın alınan şirket Materials Solutions’da üretilen kanatlarla çalıştı. Materials Solutions, turbo makineler için katmanlı yöntemle, yüksek performanslı parçalar üretmek konusunda 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. AS 9100 sertifikasına sahip olan şirket, havacılık ve uzay endüstrisinden önde gelen müşteriler için onaylı bir Katmanlı Üretim sağlayıcısıdır. Bu deneyimini kullanarak Materials Solutions, önde gelen otomotiv şirketlerine kalıp, oto sporlarına titanyum ve nikel süper alaşımdan yapılan yüksek performanslı parçalar da sağlamaktadır.

Katmanlı Üretim, gaz türbini bileşenleri üretiminde kilit bir teknoloji haline gelme potansiyeline sahip. Siemens bu yenilikçi teknolojiye en başından beri yatırım yapıyor ve şimdi de bu süreçlerin sanayileştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde itici bir rol oynuyor. Ödül alan türbin kanatlarının yanı sıra, Siemens bu yenilikçi teknolojiyi brülör kafası ve brülör memesi üretmek ve roket karbüratörlerini tamir etmek için de kullanıyor. Kanat ekibinin bir üyesi olan, Katmanlı Üretim Danışmanlığı Başuzmanı Christoph Haberland, “Katmanlı Üretim, dijitalizasyon stratejimizin en önemli öğelerinden biridir. 3D-baskı alanındaki teknik bilgi birikimimizle, bu alanda teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

ASME tarafından verilmiş olan ödül, bu projenin aldığı üçüncü ödüldür. Bundan önce, Uluslararası 3D Baskı Endüstrisi Ödülü’nü ve şirket çapında verilen Werner von Siemens Ödülü’nü almıştı. Makine Mühendisliği dergisinin Aralık 2017 sayısında, konuya 16 sayfalık bir özel dosya olarak yer verildi. Ayrıca ASME bu teknolojileri tanıtan beş videodan oluşan bir seri de hazırladı. Bu videoların bazıları ASME’nin bu yıl Kasım ayında Tampa’da gerçekleştirilen ve en büyük yıllık etkinliği olan Uluslararası Makine Mühendisliği Kongresi ve Fuarı’nda ilk kez gösterildi.