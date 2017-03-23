Siemens’in Türk sopranosu New York Carnegie Hall’da!

Türkiye’nin opera alanındaki ilk ulusal yarışması olan Siemens Opera Yarışması’nın geçen yılki birincisi İlkin Alpay, dünyaca ünlü New York Carnegie Hall’da sahne aldı. Siemens Sanat Programı aracılığıyla, dünyanın en önemli konser salonunda performans sergileyen İlkin Alpay, New York’un coşkulu müzikseverleri tarafından ilgiyle izlendi.

Genç ve yetenekli opera sanatçılarına dünya sahnelerinin kapısını aralayan Siemens Opera Yarışması’nın 2016 birincisi İlkin Alpay, 16 Mart’ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Carnegie Hall’da performans sergiledi. Genç soprano, geçen yılki yarışmada gösterdiği olağanüstü performans üzerine Siemens’in kültür projeleri hakkında bilgi edinmek ve New York kültür ve müzik camiası temsilcileri ile tanışması için New York’a davet edilmişti.

Genç soprano, daha sanat kariyerine resmi olarak başlamadan, Siemens Sanat Programı ile dünyanın en önemli konser salonunda yer alarak, kariyerinde önemli bir başarı elde etmiş oldu. Siemens Opera Yarışması’nda yıldızı parlayan İlkin Alpay, Charles Gounod’un ‘Romeo ve Juliette’ isimli operasının neşeli aryası ‘Je veux Vivre’yi müthiş bir tutkuyla seslendirerek, seyircilerden büyük beğeni toplamıştı.

Ankara-New York- Karlsruhe hattında devam eden kariyer

Ankara Başkent Üniversitesi’nde öğrenim gören İlkin Alpay, 2016’da İstanbul’da Siemens Opera Yarışması’nı kazandıktan sonra kariyerinde hızla yükseldi. 2017 sezonu için Karlsruhe’nin en saygın opera stüdyosunda performans sergilemeye başlayan Alpay, Nisan ayı itibariyla Karlsruhe Müzik Yüksek Okulu’nda öğrenimine başlayacak.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Opera Yarışması hakkında ”Yaratıcılık; teknoloji, araştırma veya bilgi teknolojileri gibi alanlarla sınırlı olmamalı. Bizim Siemens’teki hedefimiz, hayatın tüm yaratıcı kesimleri arasında bir bağ kurmak. Bizi harekete geçiren fikir bu” şeklinde konuştu.

Siemens AG Kültür ve Sponsorluk Bölümü Direktörü Stephan Frucht ise, İlkin Alpay gibi yeteneklerin desteklenmesi hakkında “Her kesimden genç yeteneklerin bu tür programlarımıza ilgisini çekip desteklemek, Siemens için büyük bir önem bir taşıyor. Bu sayede değerli yeteneklerin kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri için bir temel oluşturuyoruz” diyor.

Bu yıl 19.’su düzenlenecek olan Siemens Opera Yarışması 22 – 25 Mayıs tarihleri arası İstanbul’da yapılacak. Yarışma için kayıtlar yoğun bir şekilde devam ediyor.