Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi Starcamp oldu

Kuluçka merkeziyle girişimci fikirleri ticari bir işletmeye dönüştüren Yıldız Teknopark, Türkiye’den 4 üniversiteyle bir araya gelerek ABD’de Starcamp Kuluçka Merkezi’ni kurdu. Dünya girişim sermayesinin merkezi Palo Alto şehrinde kurulan Starcamp, Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi oldu.

Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek inovatif projelere, fikir aşamasından itibaren destek vererek bu fikirlerin şirketleşmeye doğru yol almasını sağlayan Türkiye’nin teknolojideki gururu Yıldız Kuluçka Merkezi, yurtdışına açıldı. Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olan Yıldız Teknopark içinde 90 firmayla faaliyet gösteren, 4 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Kuluçka, Starcamp Kuluçka Merkezi ile Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi oldu. Google, Facebook, Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlerle aynı bölgede kurulan Starcamp, başarılı projeleri, dünya girişim sermayesinin yüzde 30’unu bulunduran ABD pazarına hazırlamayı amaçlıyor.

“Firmalarımızı girişimciliğin şampiyonlar ligine çıkaracağız”

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ve KOSGEB’in 5 milyon dolarlık desteğiyle Silikon Vadisi’nde kurulan Starcamp, başarılı inovatif projelerin yurtdışına açılmasına katkı sağlıyor.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Şimdiye kadar yazılım ve internet teknolojileri alanında 23 girişimcimiz Starcamp’te düzenlenen programa katıldılar. Bazı firmamız da Starcamp’te yer kiraladı. Bütün bu girişimcilerimizi teknolojinin şampiyonlar ligine çıkarmaya hazırlanıyoruz.” dedi. Starcamp’ta yıl sonuna kadar 50’ye yakın sayıda firmayı Silikon Vadisi’ne taşımayı hedeflediklerini belirten Güner, “Dünya teknoloji alanındaki pazar payımızı artırmayı hedeflediğimiz bu yolculukta, girişimci firmalarımıza desteğimiz tam.” dedi.

Starcamp’te Berkeley girişimcilik know how’ı…

Starcamp ile Türkiye’den girişimcilere danışmanlık, eğitimler, çalışma alanları, kuluçka ofisleri, patent ortaklıkları, ticari heyet organizasyonları ve hızlandırıcı programlar gibi pek çok fırsat sunulacak. Eğitim programlarının bu dönemde yoğunluk kazanacağı Starcamp’ta, girişimcilere yönelik düzenli aralıklarla hızlandırma programları düzenlenecek. Silikon Vadisi’nin, en önemli girişimcilik kurumlarından Berkeley Üniversitesi’nin uzman akademisyenleri, eğitmenleri ve girişimcileri ile birlikte tasarladığı ilk programı; İstanbul’da 17 Nisan’da, Palo Alto’da 1 Mayıs’ta başlayacak.