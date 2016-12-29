Snapchat mi Facebook mu?

Çarşamba günü yayınlanan Nielsen’in 2016 yılı raporuna göre, Facebook Snapchat kadar havalı olmayabilir ancak yine de ABD’nin en popüler uygulaması olmaya devam ediyor.

Pokemon Go’nun App Store kayıtlarını çökerttiği bir yılda, sosyal medya hala insanların telefonlarında egemen güç olarak kalmaya devam ediyor. Facebook 146 milyondan fazla aylık kullanıcısıyla Amerika’nın en popüler uygulaması olarak yerini korudu. Şirket, geçen yıla kıyasla, oyunlara, kendi pazarına ve Snapchat olma yolundaki birçok uygulamayı ekledi.

Sosyal ağ devi, mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger ile de 129 milyon kullanıcıyla Nielsen’in sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Facebook’un 2012’de 1 milyar dolar karşılığında satın aldığı Instagram, 2016’nın sekizinci en popüler uygulamasıydı ve 74 milyon aylık ortalama kullanıcıya sahipti. Fotoğraf paylaşımı uygulamanın kullanıcı numarası 2015’ten bu yana üçte bir oranında büyüdü.

Google’ın uygulamaları kadar etkili olamadı

Arama motoru titan, popüler uygulamalar arasında toplam 508 milyon kullanıcı ile Top 10 listesinde beş noktada olduğunu iddia etti.

Popüler video paylaşım sitesi YouTube’u 105 milyon kullanıcıyla Google Haritalar takip etti. 2016’da Google Arama, Play Store ve Gmail’in sırasıyla 103 milyon, 99 milyon ve 88 milyon kişi kullandı.

Facebook ve Google 2016 için üst sıralarda kalmayı başardı ancak Amazon uygulaması bu yılın en büyümesini gördü ve 2015’ten bu yana yüzde 43’lük bir artış oldu. Web perakende devi şu anda uygulamasıyla 65 milyon kullanıcıya sahip.