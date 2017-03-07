Sony dünyanın en hızlı SD kartını piyasaya sürdü

SF-G Serisi UHS-II SD kartlar, 299MB/s’ye varan yüksek hızlarda kesintisiz çekim ve 4K video çekimi için optimal eşi görülmemiş yazma hızları sunuyor.

Sony, yeni SF-G Serisi ile SD kart yelpazesinin hızını ve verimliliğini artırıyor. Performans ihtiyaçları ve dosya boyutları büyümeye devam ederken, SF-G Serisi SD kartlar, profesyonel fotoğrafçılar, DSLR ve aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları ve video grafikerler için optimize edilen gelişmiş özellikler sunuyor.

Sony’nin eşsiz cihaz yazılımı sayesinde 299 MB/s’ye varan yazma hızına sahip SF-G Serisindeki ürünler, dünyanın en hızlı SD kartları olacak. Yüksek yazma hızı, dijital görüntüleme cihazlarının maksimum performans göstermesini sağlarken UHS-II destekleyen fotoğraf makineleri ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha uzun süreli kesintisiz çekimine imkân veriyor. Aynı zamanda, kullanıcıların kritik bir anı kaçırmaması için arabellek temizleme süresinin kısaltılmasına da yardımcı oluyor.

SD Kartlar, Sony’nin algoritmasını kullanarak veri yazma hızlarının düşmesini önlüyor ve fotoğraf makinesinin art arda yüksek hızlı çekim yapma yeteneğine de katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda SD kartlar, 300MB/s’ye kadar okuma hızına da sahip. Kartlar, bir bellek kartı okuyucusuyla eşleştirildiğinde, yüksek boyuttaki verileri ve dosyaları bilgisayara çok hızlı şekilde aktarıyor. Bu da, profesyonellerin daha etkin veri akışıyla çalışmasına katkıda bulunuyor.

Sony Güney Doğu Asya Kayıt Ortamları ve Enerji Bölümü Yardımcı Direktörü Takayuki Takemura, yeni SD kartlarla ilgili şunları söyledi: “32GB, 64GB ve 128GB kapasitelere sahip olan SF-G Serisi, yüksek performans, yüksek hız ve güvenilir çekimi sağlamak için seçenekler de sunuyor. DSLR ve aynasız fotoğraf makineleriyle daha yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kesintisiz çekimi ve 4K videonun kullanımı arttıkça daha büyük, daha hızlı ve daha güvenilir kartlara olan ihtiyaç kendini daha çok gösteriyor. Uzun süredir profesyonel ortamların ön safında yer alan bir lider olan Sony, artan bu talepleri, sektör lideri performans sağlayan SF-G Serisi ile karşılıyor.”

Sony’nin SD kartları, değerli içeriklerin güvenliğini sağlamak üzere, su geçirmez ve antistatik özelliklere sahiptir; son derece güvenilir ve dayanıklıdır. Ayrıca, Sony’nin ücretsiz indirilebilen Dosya Kurtarma yazılımları da, RAW dosyaları ve 4K XAVC-S video dosyaları gibi yanlışlıkla hasar gören veya silinen fotoğraf ve videoların kurtarılmasını sağlıyor.