Sony, evrenin yapıtaşlarına ışık tutuyor

Sony, Milano’da bulunan, CERN ve İtalya Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Leonardo da Vinci’ Ulusal Bilim Müzesine sunduğu interaktif lazer projektör çözümüyle, görülmesi imkansız fiziksel detaylara ışık tutuyor. Ziyaretçilere en gerçek ve en renkli şekilde sergi deneyimi yaşatan enerji tasarruflu lazer projektörü VPL-FHZ57, karanlık madde gibi atom altı evrenin sırlarını dev duvarlara yansıtıyor, parçacık fiziğine interaktif ve görsel bir katkı sunuyor.



Atom altı parçacıkların egzotik gizemlerini müze ziyaretçileri için görselleştirmek isteyen, Milano Müzesi’ndeki parçacık fiziği sergisi yöneticileri, çözümü Sony’nin kolay kuruluma sahip, tasarruflu ve mükemmel görüntüleri güvenilir şekilde veren lazer projektöründe buldu. CERN ve İtalya Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Leonardo da Vinci’ Ulusal Bilim Müzesi’ndeki 350 metrekarelik sergi alanı, Sony’nin lazer projektörü VPL-FHZ57’nin sunduğu görüntülerle kaplandı, interaktif hale getirildi ve parçacık fiziği dünyasının gözle görülemeyen ama en renkli görüntüleri devleşerek ziyaretçileri büyüledi.

Sanata dönüşen bilim

İtalya’da türünün ilk örneği olan bu ilham verici sergi “Ekstrem: Parçacıkların peşinde”, Sony’nin çözümüyle ziyaretçileri parçacıkların gözle görülmeyen küçük dünyasına taşıyor ve ziyaretçiler kendilerini fütüristik bir sanat çalışmasının içinde hissediyor. “Ekstra boyutlar” adlı interaktif bir ekranda sergilenen görüntüler ile “karanlık madde” aydınlatılıyor. Ziyaretçilerin bu maddeyi şekillendirmesine ve üstlerinde yansıtılan galaksilerde karanlık maddenin etkilerini interaktif olarak görmesine imkân tanınıyor. Sony’nin teknolojik desteğiyle sergi, İtalya’daki en iyi multimedya prodüksiyonu ve yazılım programlama şirketleriyle birlikte oluşturuldu.

Şık tasarım, kolay kurulum ve masrafsız kullanım

Bilimsel sergiyi görsel bir şölene dönüştüren VPL-FHZ57, değiştirilebilir lens seçeneklerine sahip ve böylece kullanıldığı her odanın boyutuna uygun kusursuz görüntüler sunuyor. Üstelik birden çok projektörden alınan görüntülerle süper boyutlu ekranlar oluşturulmasına imkân tanıyor. Gizlenebilen kablo bağlantıları, çok kısık düzeydeki fan sesi, şık tasarımı projektörün, sessizlik ve estetik özen gereken her ortamda kolayca ve sorunsuz kullanılabilmesini sağlıyor. Diğer projektör çözümlerinden farklı olarak, yan ve hatta ters olmak üzere, her açıda yerleştirilebilen VPL-FHZ57’nin lazer kaynağı 20.000 saate varan nominal ömre sahip. Projektör, uzun ömürlü lazer kaynağı sayesinde, sıradan projektörlerin aksine, düzenli lamba değişimi gereksinimini ortadan kaldırıyor. Projektörün en büyük artılarından biri de çalışma ömrü boyunca bakım masraflarının da önemli ölçüde düşük olması.