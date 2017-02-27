Sony Mobile, Mobil Dünya Kongresi 2017’de yenilik sözünü tutuyor

Heyecanla beklenen çoklu dokunma özellikli Android projektör Xperia™ Touch, bahar 2017’den itibaren belirlenen pazarlarda piyasaya çıkıyor. Xperia™ Ear “Açık tarz KONSEPT”, yeni nesil Xperia akıllı ürün kablosuz ‘open ear’ stereo kulaklık ilk defa gözler önüne seriliyor.

Sony Mobile, tüketici teknolojisinde çığır açan ürün deneyimlerini görücüye çıkartarak günümüzün iletişim dünyasının önde gelen yenilikçi ve vizyoner markası olma misyonunu devam ettiriyor.

Xperia Touch’ın en devrimci ara yüz olduğunu vurgulayan Sony Mobile Communications Başkanı ve CEO’su Hiroki Totoki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Markamızın iletişimin geleceği için yeni yön ve vizyonunun tanıtılmasından bir yıl sonra, bugüne kadar üretilmiş teknolojik açıdan en yetenekli mobil cihaz olan Xperia XZ Premium’u duyurmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni Xperia Akıllı Ürünler’imizle de etkileşimli iletişim deneyimleri sunuyoruz.”

İlgileri üzerinde toplayan konseptten ticari ürüne: İnteraktif Android projektör Xperia Touch, bahar 2017’de piyasaya çıkıyor

Xperia Touch hem yatay hem de dikey kısa atımlı projeksiyon ile her düz yüzeyi 23 inçlik HD dokunmatik ekrana dönüştüren interaktif bir projektör olarak karşınıza çıkıyor. Hızlı, akıcı ve fiziki dokunuşa duyarlı Xperia Touch, Sony’nin SXRD projeksiyon görüntüleme teknolojisi kullanılarak üretilirken, dokunuş algılama ise gelişmiş kızılötesi verici ve saniyede 60 karelik hızda yerleşik kamerası ile gerçek zamanlı olarak mümkün hale geliyor.

Xperia Touch, aile ve dostların bir masa etrafında ya da düz duvar önünde bir araya gelerek oyunların tadını çıkarmasına, çevrimiçi videoları izlemesine, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal ağları kullanarak iletişim kurmasına imkân tanıyor.

Cihazın özellikle dokunuş için yapılan zarif ana ekran yüzeyi hem minimalist hem de fazla ışık veya düşük ışık koşullarında erişilebilir olacak şekilde tasarlandı. Xperia Touch, gerçek zamanlı hava durumu, karalamalar veya video notları için kısa bir not panosu, takvim erişimi ve iş arkadaşlarınız ile görüntülü sohbet için bir Skype™ portalı da sunuyor.

Xperia Touch sadece PlayStation® 4 Remote Play ile uyumlu olmakla kalmıyor aynı zamanda Google Play Store üzerinden indirilen her uygulama veya oyunu da çalıştırabilmesi ile artık yüz binlerce uygulama deneyiminin keyfini sürmenizi sağlıyor. Ayrıca eşsiz projeksiyon, dokunmatik özelliği ve sensör mimarisi de tüketicilere cihaz üzerinde kendi uygulamalarını inşa edip yaratabilecekleri tamamen yeni bir platform da sunuyor.

Xperia Ear “Açık tarz KONSEPT”: Eller serbest. Gözler serbest. Kulaklar serbest: Yeni nesil Xperia Akıllı Ürün konsepti

Xperia Ear “Açık tarz KONSEPT”, tüketicilerin Ar-Ge bölümünden prototipleri deneyip şekillendirmesine imkân veren Sony’nin Future Lab Programı kapsamında geliştirilen ‘open ear’ ses teknolojisi üzerine kurulu.

Konsept, Sony’nin akustik alanındaki araştırmaları ve kablosuz ‘open ear’ stereo kulaklıklar sunmaktaki liderliğinden yararlandığından, bir yandan müzik dinleyip bildirim alırken, aynı anda çevrenizdeki sesleri de duyabilmenizi sağlıyor. İster egzersiz yaparken isterse ev ile iş arasında giderken müzik dinliyor olun, benzersiz bir çevresel deneyim sunuyor.

Xperia Ear “Açık tarz KONSEPT”, günlük dinleme ve iletişim deneyimini yeniden hayal etmek üzere inşa edildi; iki güçlü akustik iletkeni ve sürücü birimi birlikte çalışarak, sesleri doğrudan kulak kanalına iletiyor.

Xperia Ear “Açık tarz KONSEPT” gücünü, işinizi yapmanıza, bilgiye erişmenize ve iletişim kurmanıza yardımcı olmak üzere konuşma sesi etkileşimi ve baş hareketlerinden yararlanan bir kişisel asistan olan Sony Agent Teknolojisi’nden alıyor.

Sony Mobile, kulak içi asistan kavramını daha da geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bunun bir örneği olan ”Anytime Talk”, kullanıcıların anında bir grup sohbetine rehberlik yapmadan veya arama yapmak zorunda kalmadan basit bir tek tuşa basarak veya baş hareketi yaparak görüşmeyi başlatmalarına olanak tanıyan yeni bir sesli sohbet hizmeti olarak karşınıza çıkıyor. İlk nesil Xperia Ear’ın beta sürümü ise önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Sony Mobile, yeni bir entegre ses deneyimi yaratmak ve geliştirmek için LINE Corporation (Popüler mesajlaşma uygulaması LINE) ile yeni bir iş birliği gerçekleştiriyor.

Tamamen yeni dört Xperia akıllı telefon; Amiral gemisi Xperia™ XZ Premium, Xperia XZs ve süper orta sınıf Xperia XA1 ve XA1 Ultra

Sony Mobile aynı zamanda popüler X serisi kapsamında duyurduğu dört yeni üyesi ile hem premium hem de orta sınıf modellerini geliştirerek tüketicileri heyecanlandıran çeşitli özelliklerle geliyor.

Sony Mobile Communications Global Satış & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hideyuki Furumi: “Akıllı telefon portföyümüzü zarif tasarımlı ürünlerde en gelişmiş teknolojileri sağlamaya yönelik sarsılmaz bir odakla değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettik. İster yavaş çekim hareket yakalama özellikli kendinden dahili bellekli kamera sistemi olsun isterse dünyanın ilk 4K HDR akıllı telefon ekranı, kullanıcıları hiç olmadığı kadar duygusal ve anlamlı şekillerde birbirine bağlayan deneyimler yaşamalarını sağlayacak.”

Xperia XZ Premium, Sony’nin gelişmiş özellikleri ve resim kalitesinde mükemmelliği mümkün hale getiren yeni Motion Eye™ kamera sisteminin yanı sıra dünyanın ilk 4K HDR ekranı (5.5 inç) ile geliyor. Motion Eye kamera, 960 fps ile diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş süper yavaş video çekimi sağlıyor. Xperia XZ Premium, bahar 2017’nin sonundan itibaren Parlak Krom ve Derindeniz Siyahı renklerinde dünya çapında temin edilebilecek.

5.2 inçlik formu yeniden tasarlanan ve aynı Motion Eye kamerayı barındıran Xperia XZs, Nisan 2017’nin başından itibaren bazı ülkelerde satışa sunulacak.

Geçen yıl piyasaya çıkan Xperia XA modellerinin başarısını daha da ileriye taşıyan Xperia XA1 ve 6 inçlik büyük ekranlı XA1 Ultra, harika bir kesintisiz tasarım ile geliyor. Her ikisi de aralarında 23MP sensör ve düşük ışık yeteneklerinin de bulunduğu en üst teknolojiye sahip arka kamera özellikleri ile kamera beklentilerini aşarken XA1 Ultra üstün 16MP ön kamerası ile özellikle selfie meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra, bahar 2017’de lansman sırasında Android Nougat ve Beyaz, Siyah, Pembe ve Altın modern renk seçenekleri ile piyasaya çıkıyor.