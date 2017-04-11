Sony Mobile Xperia XZ Premium’u Dubai’de tanıttı

Ortadoğu ve Afrika’dan katılan 180’in üzerinde basın mensubu ve influencer, #Xperia960 etkinliğinde ilk kez süper yavaş çekim videoları çekme fırsatı buldu. Xperia XZ Premium, Türkiye’de Haziran’da satışa sunulacak.

Sony Mobile MEA, Ortadoğu ve Afrika’dan 180’in üzerinde seçkin medya mensubunun katılımıyla Dubai’de gerçekleştirdiği #Xperia960 etkinliği ile en yeni ödüllü telefonu olan Xperia XZ Premium’u gözler önüne serdi. #Xperia960 etkinliğinde, bir akıllı telefonla dünyada ilk kez saniyede 960 kare ile süper yavaş video çekim özelliği katılımcıların beğenisine sunuldu. Diğer akıllı telefonlara göre en az dört kez daha yavaş çekim imkânı sunan Süper yavaş çekim ile insan gözünün yakalayamadığı detayları kaydetmek mümkün.

#Xperia960 etkinliğindeki aktiviteler ve davetlilerin görüşleri Burj Khalifa’da bulunan The Annex’den canlı yayınlandı. Katılımcılar bu etkinliklerle heyecanın bir parçası olurken, Xperia XZ Premium ile çekilen süper yavaş çekim videolar ile keyifli anlar geçirdiler.

Sony Mobile Global Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Hideyuki Furumi, #Xperia960 etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasında “Sony Mobile olarak gittikçe daha da kişiselleşen, insanları bir araya getiren ve hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan akıllı ürünler üretmek konusunda kararlılığımız sürüyor. Bu vizyona bağlıyız ve iletişimin sınırlarını, gelişmiş teknolojilerin yardımıyla zorlamaya devam ediyoruz. Yeni akıllı telefonumuz tam anlamıyla insanları ilham alabilecekleri bir mobil yaşama yönlendiren, yüksek özelliklere ve teknolojiye sahip bir cihaz.” şeklinde konuştu.

Xperia XZ Premium, Sony’nin saniyede 960 kare ile diğer akıllı telefonlara göre dört kat daha yavaş video çekim sağlayan yeni Motion Eye™ kamerasına sahip. Xperia XZ Premium, insan gözü ile görülmesi mümkün olmayan görüntülerin yakalanmasını sağlayacak kadar gelişmiş kamerası, muhteşem 4K HDR ekranı, süper hızlı indirme hızı, muazzam tasarımı ve diğer akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xperia XZ Premium, şimdiye kadar aralarında GSMA tarafından her yıl verilen Global Mobil Ödülleri’nde (Glomo Ödülleri) “En iyi Akıllı Telefon veya Mobil Cihaz”ın da aralarında bulunduğu 30’un üzerinde ödül kazandı.