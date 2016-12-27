Sony Music, resmi bir Twitter hesabından ünlü pop yıldız Britney Spear’ın trafik kazasında öldüğünü öne sürdükten sonra yıldızdan ve hayranlarından ölüm haberinin gerçek olmadığına dair açıklamada bulunarak özür diledi.

Eğlence şirketi Sony Musiz, hoax tweet’lerini hızla kaldırdı ve global hesabının ele geçirildiğini ancak durumun düzeltildiğini söyledi.

Sony, “Britney Spears ve hayranlarından karışıklık için özür diler” tweet’ini ekledi. 35 yaşındaki oyuncu tweet’e doğrudan tepki vermedi ancak şarkıcının menajeri iyi olduğunu doğruladı.

Ünlüler sırayla hackleniyor

Sony’nin Twitter hesabının yanı sıra Bob Dylan’ın resmi hesabı da hacklenmiş gibi görünüyor. Sahte Sony tweet’inin atıldığı sıralarda Bob Dylan’ın twitter hesabından ‘Barış içinde kalın @ britneyspears’ tweet’i atıldı.

OurMine adlı bir grup Sony Müzik hesabına erişmiş ve güvenlik ihlalini belirtmiş görünüyor. Orijinal yanlış mesajlardan da sorumlu olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Sadece birkaç gün önce, Netflix US ve Marvel Entertainment’ın Twitter hesaplarına saldırmış gibi görünüyordu.