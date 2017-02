Sony yeni E serisi projektörlerini tanıttı

Yeni E500 ve E400 Serisi projektörler yüksek parlaklığın yanı sıra sezgisel ve kolay kullanım sunuyor. Bu projektörler orta büyüklükteki sınıflar ve toplantı odaları için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.



Sony, E serisine ait yedi yeni model duyurdu. 4300 lm – 3100 lm yüksek parlaklık sunan mevcut 3LCD taşınabilir projektör yelpazesinin başarısına dayanarak tasarlanan bu modeller, eğitim ve kurumsal pazar için XGA ve WXGA çözünürlük seçenekleriyle pazardaki yerlerini alıyor. Yeni projektörler, popüler ekran çözümlerinin bütçe kısıtlamaları nedeniyle elverişli olmadığı ve/veya ortamın daha büyük görüntü boyutu gerektirdiği, orta büyüklükteki sınıflardan toplantı odalarına kadar, işletmeler arası çok çeşitli uygulama için ideal. Yeni ürün yelpazesi, Sony’nin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, büyüleyici bir görüntü kalitesi, kalıcı parlaklık ve düşük çalıştırma maliyetleri sunmaya verdiği önemi öne çıkarıyor.

Yeni modeller, 20.000:1 kontrast oranı ve Sony’nin büyük beğeni toplayan 3LCD BrightEra™ teknolojisi sayesinde yüksek görüntü kalitesinin yanı sıra doğal ve canlı renk üretimini de sağlıyor. Projektörlerin tamamı kompakt bir tasarıma sahip ve sorunsuz, sessiz, güvenilir ve kolay bir kullanım için düşük fan gürültüsü, kablosuz bağlanabilirlik ve otomatik açılma gibi bir dizi işlev sunuyor.

Yeni E serisi aşağıdaki 7 modeli içeriyor: VPL-EW578, VPL-EW575, VPL-EW455, VPL-EW435, VPL-EX575, VPL-EX455, VPL-EX435

Sony taşınabilir projektör yelpazesi hafif, dayanıklı, kolay kullanımlı ve güvenilir ürünlerden oluşuyor ve olağanüstü performansla düşük bir toplam sahip olma maliyetini bir araya getiriyor. Projektörlerin her biri, hareket halindeyken profesyonel sunumlar yapmaktan bir oda dolusu insanın ilgisini çekmeye kadar uzanan, özel uygulama kullanımı gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Yeni E-serisi modeller günümüzün entegre AV / IT ortamları için ideal bir donanım ortağıdır. Serideki modeller, dizüstü bilgisayarlar için çift HDMI bağlantı noktaları, Miracast ™,İnternet video içeriğini oynatabilen diğer cihazlar ve birden fazla projektörü aynı anda tek bir odada aynı anda çalıştırarak paylaşılan alanlar için ideal hale getiren bir IP Kontrol fonksiyonu ile müşterilerin bağlantı seçeneklerini zenginleştiriyor. Kablosuz bağlantı seçeneği, sunum yapanlara içeriklerini dizüstü bilgisayarlarından direkt olarak paylaşmaları imkânını tanıyor. Üstelik bu bağlantı özelliğini içeren ve HDBaseT™ bağlantısı sunan VPL-EW578 modeli, pazarın en küçük gövdeli projektörü olma özelliği taşıyor.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa’nın Avrupa Ürün Müdürü Robert Meakin, yeni seriyle ilgili şunları söyledi: “Ekranların son yıllarda giderek yükselişine ve pazardaki değişimlere rağmen projektörler kurumlardan halen yüksek talep görüyor. Popüler E Serimizin devam eden gelişimi, Sony olarak iş ortaklarımız için kapsamlı özelliklere sahip bir projektör yelpazesi sunmaya verdiğimiz önemi gösteriyor. Yeni E500 ve E400 serisi pazara sağlam ve uygun maliyetli bir ürün yelpazesi getiriyor. Kolay kullanıma sahip güvenilir ürünler, orta büyüklükteki sınıflara ve toplantı odası ortamlarına iyi bir görüntü kalitesi sunuyor.

VPL-EX575, VPL-EX455 ve VPL-EX435 Nisan ayından itibaren, VPL-EW578, VPL-EW575, VPL-EW455 ve VPL-EW435 ise Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak.

For more information, come and see Sony at ISE 2017 at Stand 1-N20, Amsterdam RAI from February 7th to 10th or visit the Sony website.