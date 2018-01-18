Sony’nin kulaklıklarda kaydettiği en son gelişme ile tavizsiz “yüksek çözünürlüklü” sesi yaşayın

2014 yılında piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan MDR-1A kulaklıkların açtığı yoldan ilerleyen MDR-1AM2, premium kulaklık sektörünü kasıp kavuracak bir dizi yeni ve gelişmiş özellik sunuyor. Sony, halihazırda oturmuş yüksek kaliteli dinleme deneyimini ileriye taşıyarak ses kalitesini daha da geliştirdi.

Sofistike kulaklar için uzman sesler

Şayet ses kalitesinden taviz vermek istemiyorsanız, bu kulaklıklar kesinlikle sizin için. Yüksek çözünürlüklü ses sicilini daha da genişleten kulaklıklar, 100 kHz’a kadar frekanslarda çalma ile uyumlu ve tam bant genişlikli sesin tadını çıkarmanız için yeni geliştirilen 40mm HD sürücü biriminin yanı sıra her nüansın mükemmel şekilde yeniden üretilmesini destekleyen alüminyum kaplı likit kristal polimer diyaframlara sahip. 1AM2, ultra yüksek frekans aralığını destekleyen Fibonacci modeli ızgara ile birlikte iletimde sinyal kayıplarını azaltmak için gümüş kaplama OFC (oksijensiz bakır) de içeriyor. Nihai bir faydayı ise, 4,4mm dengeli bağlantı seçeneğinin yanı sıra iyileştirilmiş kullanılabilirlik için standart 3,5mm bağlantı oluşturuyor. Signature Serisi MDR-Z1R kulaklıkları temel alan bu kulaklıklar, aynı ses yönünü takip ediyor.

Konfor kilit önemde

Kulaklıkların bir önceki modelden daha hafif olması bunları ister evde dinliyor olun isterse dışarıda, büyük bir avantaj. Özellikle kalıcı konfor sağlamak üzere tasarlanan kulaklık yastıkları sayesinde, kafa üstü kulaklıklar daha da uzun süre kullanılabiliyor. Lüks, konforlu sentetik deri kulaklık yastıkları, düşük esnekliğe sahip poliüretan köpükten yapıldı.

1AM2, abartısız zarafet için siyah ve gümüş olmak üzere iki şık renk seçeneği ile sunuluyor.

Kimber Kable® ile yakın işbirliği içinde geliştirildi

Kulaklıklar, biri standart kablo diğeri de bir 4,4mm dengeli bağlantılı kulaklık kablosu olmak üzere iki kablo ile geliyor. Ancak Sony, dinlediği seslerin kalitesini ciddi şekilde artırmak isteyenler için 1AM2’e mükemmel bir eş olarak bir Kimber Kable® da piyasaya sürüyor. MUC-S12SB1 Kimber Kable®, bu ve diğer tek çıkışlı kulaklıklar ile uyumlu. Dolayısıyla Walkman® ve Sony kulaklıklar arasında dengeli bir bağlantının uyumluluğunu arıyorsanız, başka yere bakmanıza gerek yok.