Sosyal medya kullanıcıları en iyi film Oscar’ını Arrival’a verdi!

Sosyal medya araştırma şirketi Somera, 26 Şubat gecesi gerçekleşecek Oscar ödül töreninin açıklanan adaylarına yönelik sosyal medyada paylaşılan iletileri analiz etti.

Analize göre öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Filmler oyunculardan %74 oranda daha fazla konuşuldu.

En çok konuşulan film Arrival olurken, onu La La Land izledi.

En çok konuşulan yönetmen hâlihazırda popüler bir isim olması nedeniyle Mel Gibson oldu.

Kadın oyuncularda %35’lik oranla Emma Stone öne çıkarken, Natalie Portman %24’lük oranla onu takip etti.

Erkek oyuncularda performansı ile en çok Ryan Gosling konuşuldu.

Yabancı film kategorisinde ise en çok konuşulan yabancı oyuncular Michelle Williams ve Michael Shannon oldu.

En iyi Yönetmen:

Mel Gibson: %74

Denis Villeneuve: %9

Damien Chazelle: %8

Barry Jenkins: %5

Kenneth Lonergan: %4

En İyi Film:

Arrival: %36

Fences: %1

Hacksaw Ridges: %2

Hidden Figures: %2

Lion: %12

Moonlight: %16

Hell or High Water: %1

La La Land: %19

Manchester by the Sea: %11

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land: %55

Natalie Portman, Jackie: %24

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins: %16

Isabelle Huppert, Elle: %4

Ruth Negga, Loving: %1

En İyi Erkek Oyuncu:

Cassey Affleck, Manchester By The Sea: %25

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge: %8

Ryan Gosling, La La Land: %59

Viggo Mortensen, Captain Fantastic: %2

Denzel Washington, Fences: %6

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences: %34

Naomie Harris, Moonlight: %2

Nicole Kidman, Lion: %4

Michelle Williams, Manchester By The Sea: %60

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Moonlight: %20

Jeff Bridges, Hell or Night Water: %9

Lucas Hedges, Manchester By the Sea: %11

Dev Patel, Lion: %6

Michael Shannon, Nocturnal Animals: %54