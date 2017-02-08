Sosyal medya yönetimine yerli yazılım imzası

Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC Turkey, geliştirdiği sosyal medya platformu ile kurumsal müşterilerine Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, şikayet siteleri ve e-mail gibi farklı ortamlarda yapmış oldukları tüm hareketleri tek bir noktadan takip etme imkanı sunuyor.

Günümüzde internet sitelerinde yer alan ‘şikayet bildirim’ bölümleri yavaş yavaş işlevselliğini yitiriyor. Özellikle sosyal medyanın hayatımızda geniş yer kaplamasıyla birlikte firmalarla olan iletişimimiz daha çok sosyal medya ağları üzerinden gerçekleşiyor. Şikayetlerimizi Twitter’dan yazıyor, beğenilerimizi Instagram’dan “like’layarak” gösteriyoruz. Bu durum bizim işimizi kolaylaştırırken firmalarınkini zorlaştırıyor çünkü talep ve şikayetleri birçok farklı kanaldan takip etmek ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Çağrı merkezi sektörünün öncü şirketlerinden CMC Turkey, geliştirdiği sosyal medya uygulamasıyla Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, şikayet siteleri ve e-mail gibi farklı ortamlardan gelen tüm bildirimleri tek bir noktadan takip etme imkanı sunuyor.

Pazarlama stratejilerine destek

CMC Turkey CIO’su Meriç Ayçin, çağrı merkezi sektörünün teknolojiyi en yakından takip eden ve yeni çözümler sunması gereken sektör olduğunun altını çizerek, “Firma olarak hem hizmet hem de teknolojik altyapı anlamında yatırım yapmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yeni paketimiz de, bu çalışmanın bir ürünü. Mevcut ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, öngörülen taleplere de cevap verecek çözümler üretme konusunda öncülük ediyoruz” dedi.

Sistemin müşterilere entegre bir hizmet sunduğunu ve buradan gelen verilerin de şirketlere pazarlama stratejilerini oluşturma noktasında destek niteliği taşıdığını belirten Ayçin, platformun şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağladığına da dikkat çekti.

Şirketlere veri güvenliği sağlıyor

Neredeyse tüm sektörlere uyarlanabilen sosyal medya platformunun en önemli özelliklerinden biri de, yazılımın tamamen CMC Turkey bünyesindeki IT departmanı tarafından geliştirilmesi. Bu sayede yurt dışı kaynaklı bir bulut bilişim hizmeti alınmıyor ve verilerin güvenliği üst düzeyde sağlanıyor.

Facebook Api ve Twitter Api ile tam entegre

Facebook api ve Twitter api ile tam entegre çalışan platformla kurumsal müşterilerin sosyal medya hesaplarının yönetildiğini ifade eden Meriç Ayçin, sistemin diğer özelliklerini ise şöyle sıraladı, “Sosyal medya ve mail entegrasyonunun yanı sıra, tanımlanan anahtar kelimelerle sosyal medya ve web ortamında arama, rakip müşteri analizi, web chat entegrasyon, inbound – outbound çağrı takibi ve raporlama hizmetleriyle kurumsal müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz.”