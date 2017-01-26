Sosyal medyada #lifehack akımı!

Bilişim dünyasında sıkça rastladığımız, hatta artık medyanın da dilinden düşmeyen “hack” sözcüğünü bilmeyen kalmadı… Aslında, hack’in anlamı “kırmak”. Örneğin birinin internet hesaplarının şifrelerini ele geçirirseniz onu hack’lemiş oluyorsunuz. Ancak son zamanlarda insanlar hayatı da hack’lemeye başlayarak “lifehack” kavramını icat ettiler. Hayata dair küçük tüyolara verilen bu isim sosyal medyada ilgi çekici paylaşımlarla yayılıyor. Elbette, aralarında güldüren paylaşımlar da var. İşte size birkaç örnek: