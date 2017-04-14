SPL’de lisanslama sınavları artık dijital ortamda

Sermaye Piyasası Lisanslama sınavlarında elektronik dönem başladı. SPL tarafından kâğıt ortamda yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilmesine imkân veren Elektronik Lisanslama Sınavlarının (e-LS) ilk aşaması devreye girdi.

Teknoloji odaklı çalışmalara özen gösteren Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), lisanslama sınavlarındaki dijital dönüşüm süreci ile fark yaratan şirketler arasında yer alıyor. Bu kapsamda ülkemizde sermaye piyasalarının küresel bir marka olma yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sicil ve eğitim hizmetleri ile katkıda bulunan SPL, lisanslama sınavlarında elektronik dönemi başlattı.

Kâğıt ortamındaki sınav sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan kurum, yeni sistemin tanıtımı için Levent Wyndham Otel’de bir etkinlik düzenledi. Sermaye piyasalarımızın önde gelen kurum ve kuruluşları, dernekler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, bankaların insan kaynaklarından sorumlu üst düzey yöneticileri ile halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri yöneticilerinin katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde 2012 yılından beri SPL tarafından kâğıt ortamında düzenleniyor. Tebliğ ile belirlenen 8 lisans türünden (Düzey 1 Lisansı, Düzey 2 Lisansı, Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı) biri veya birkaçına sahip olmak isteyen adayların; ilgili lisanslara ilişkin sınav konularından başarılı olmaları gerekli. Her bir lisans türü, 2 ile 12 arasında değişen sayıda konudan sınav olunmasını gerektirmekte olup toplam 19 farklı konudan sınav yapılıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan lisanslama sınavları sonucunda 78.103 adet lisansa hak kazanılmış olup, lisans sahibi kişilerin yaklaşık 40.000’i sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda, bu sayının da yaklaşık 27.000’i bankalarda çalışıyor. Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS); ilk aşamada 6 sınav konusu için, SPL merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda hafta içi 3 gün ve her gün 6’şar seans olmak üzere düzenlenmeye başlandı.

Etkinlikte konuşma yapan ve SPL olarak teknoloji projelerine önem verdiklerini ifade eden SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, “Tüm kurum ve kuruluşlarda dijital dönüşümün konuşulduğu bu dönemde biz de SPL olarak teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bunun bir sonucu olarak da bugüne kadar kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleşmesini sağlayarak Elektronik Lisanslama Sınavı yani e-LS yi hayata geçirmiş bulunuyoruz. e-LS ile birlikte adaylar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansları sınav konularından 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren hafta içi belirli gün ve mesai saatlerinde sınav konusu bazında, SPL Sınav Merkezinde elektronik ortamda sınava girme imkânına kavuşmuş durumdadır” dedi.