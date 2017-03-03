StartersHub XO programında 15 yeni girişim seçildi

StartersHub’ın başarılı girişimlere yatırım garantisi veren yeni programı StartersHub XO; İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım iş birliğiyle Mart ayında başlıyor. Programa seçilen girişimler 20 bin dolarlık ön sermaye ve çok yönlü destek ile ürünlerini hızlıca pazara çıkarıp büyüme fırsatı elde ediyor. Program, 6 ay boyunca aylık hedeflerini başarıyla gerçekleştiren girişimlere 250 bin dolara varan yatırım garantisi veriyor.

Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırıma ek olarak iş ve teknik konularda eğitimler, sektöründe lider firmalarla iş bağlantıları ve uzman mentorluklar ve ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek almalarını sağlayan StartersHub, Mart ayında StartersHub XO adı ile yeni bir girişim destek programı başlatacağını duyurdu. Program Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri (Big Data) ve Finansal Teknolojiler (FinTech) konularına odaklanıyor.

StartersHub, İstanbul Levent’teki ilham verici merkezinde 2 Mart’ta düzenlediği Seçim Günü (Selection Day) etkinliğinde, ön elemeden geçmiş aday girişimcileri mentorlarıyla bir araya getirerek programa kabul edilecek girişimlerini belirledi. 13 Mart itibariyle başlayacak programda girişimler aylık hedeflerle gelişmelerini hızlandıracak ve sadece hedeflerini başarıyla tamamlayan girişimler bir sonraki aşamaya devam edebilecek.

StartersHub’tan programı başarıyla tamamlayan girişimlere yatırım sözü!

Program kapsamında 20 bin dolar ön sermaye alan girişimler, 6 aylık programı başarıyla tamamladıklarında StartersHub’dan 250 bin dolara varan tutarda ek yatırım almaya hak kazanacak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası müşterilere ve yatırımcılara erişim sağlayabilecekler. Program sonunda düzenlenecek tanıtım gününde (Demo Day) girişimlerini girişim sermayesi fonları, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılardan oluşan seçkin bir gruba tanıtma şansı bulacaklar.

StartersHub XO, girişimcilere özel bir partner ve mentor networkü sunuyor. Program süresince girişimciler ihtiyaçlarına özel eğitimler alarak ve düzenli mentor görüşmeleri yaparak iş yönetimi, sektör ve teknoloji konularında uzmanlıklarını artıracaklar. Hizmet verdikleri sektörlerin önde gelen firmalarıyla ve başarılı girişimcilerle toplantılara katılarak onların deneyimlerini dinleyecekler. Aynı zamanda girişimciler StartersHub’da paylaşımlı ofis alanına ve donanım prototipleme lab’lerine erişim fırsatına sahip olacak.

Programa seçilen girişimler StartersHub’ın sunduğu faydalara ek olarak program partnerlarının da sunduğu çeşitli desteklerden faydalanabilecekler. Yeni program İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım iş birliği ile yürütülüyor. Ayrıca Arçelik, Başakşehir Living Lab, Marsh, Acıbadem Sigorta, Munich Re, Cardtek ve iyzico da programa destek veren diğer firmalar.

İş Bankası mentorluk programı ile girişimcileri destekleyecek ve kurumsal müşterileri ile girişimcileri bir araya getirerek ürün geliştirmeleri ve testleri için özel bir ortam yaratacak. Bunun yanında programda yer alan girişimler, iş fikirlerinin uygun olması halinde işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere İş Bankası iştiraklerine de erişebilecek.

Gedik Yatırım, Sermaye Piyasaları özelinde eğitim ve mentorluk desteği sunacak, regülasyona tâbi olan konularda girişimcilerle iş ortaklığı kurarak bu süreçte hızlıca gelişmelerine destek olacak. Gedik Yatırım, yatırımcı kimliği ile özellikle finansal teknolojilerde faaliyet gösteren girişimler için programda önemli bir konuma sahip.

StartersHub XO girişimcileri, Microsoft’un kurumsal müşterileri için hazırlanan online markette yer alma ve Microsoft’un teknoloji eğitimlerinden yararlanma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda Microsoft mentorları düzenli görüşmelerle girişimcilere destek sunacak ve 120 bin Dolar değerinde Microsoft ürünlerini ücretsiz kullanabilecekler. Microsoft, girişimciler için özel bir tanıtım günü de düzenleyecek ve B2B iş yapan girişimler fikirlerini kurumsal müşterilerine sunacak.

Programın ana partnerlarından bir diğeri olan Intel, özellikle donanım geliştiren girişimciler için ücretsiz test kartları, ürünleri yeterli olgunluğa geldiğinde müşteri karşısına çıkacakları etkinliklerin düzenlenmesi, Intel’in sahip olduğu donanım geliştirme uzmanlığından faydalanmak için doğru mentorlarla eşleşmesi gibi faydalar sunacak.

Arçelik, proje kapsamında nesnelerin interneti ve akıllı ev teknolojilerine odaklanan girişimlere destek olacak. Yazılım mimarisi, donanım altyapısı gibi teknik konuların yanında, pazarlama ve şirket stratejileri konularında da mentorluk hizmeti sunacak

Girişimcilerin global düzeyde mentorluğunu üstlenen Munich Re ise FinTech girişimcileri için Almanya’da tanıtım günü düzenleyerek girişimcileri Alman yatırımcı ve müşterilerle buluşturacak.

Başakşehir Living Lab, ürünlerin sergilenmesi ve pilot bölge olarak ürünlerin test edilmesi için girişimcilere ortam sağlayacak. Ayrıca Marsh, Acıbadem Sigorta ve Cardtek de kendi sektörlerinde eğitim ve mentorluk desteği sunacaklar. Son olarak iyzico, StartersHub XO girişimlerine “iyziStart” paketini sunuyor.

Girişimciler tüm program partnerlarıyla iş birliği yapma ve onlardan yatırım alma fırsatına sahipler. Böylece StartersHub XO teknoloji girişimleri ve teknoloji ve inovasyona yatırım yapan önemli firmalar arasında da birleştirici bir rol oynuyor.

StartersHub XO’ya seçilen girişimler:

Asiston for Residents: IP güvenlik kameraları ile yüz veri analizi ve yüksek doğruluk oranıyla tanıma sağlayan akıllı güvenlik asistanı

Onlock: Fiziksel bir anahtar gerektirmeksizin kolay ve güvenli giriş yetkisi paylaşımı ve kilit sistemi

Fatura Finansman: KOBİ’ler için alternatif finansman çözümleri sağlayan finansal teknolojiler şirketi

Ingenious Connected Devices: Global çapta bağlantılı ürünler yaratan IoT (Nesnelerin İnterneti) şirketi

Nkolayofis: Bulut tabanlı ofis yönetim uygulaması

Ottoo: Sürücü emniyeti ve araç güvenliği için tasarlanmış akıllı asistan

Paymes: Sosyal medya ağları, Messenger ve Whatsapp üzerinden alışveriş deneyimi sağlayan platform

SafeConnect: Hava yolu ulaşımında bağlantı uçuş risklerini tahmin eden uygulama

Servo Kiosk: Plaza ve kampüs gibi alanlarda hızlı, kolay ve keyifli bir yemek deneyimi sunan kiosk çözümü

Smart Mosque: Camilerin ısıtma, soğutma, aydınlatma ve temizleme işlemlerini kontrol eden akıllı robot

Stardust Project: Hadoop ve Büyük Veri yöntemleriyle verinin analiz edilmesi, raporlanması ve işlenmesini sağlayan esnek işletme platformu

Taglette: Dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda kullanılabilen yeni nesil mobil cüzdan ve ödeme teknolojileri sağlayıcısı

Mobile Ultrasound: Taşınabilir ultrasound teknolojisi şirketi

Nobium: Ürün pazarlama ve müşteri analizi için geliştirilmiş inovatif çözüm