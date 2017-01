Strike of Kings lansmanı Türkiye’de yapılacak

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, Türkiye’de oyun sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Tencent’in Yeni 5V5 Mobil MOBA oyunu “Strike of Kings” Türkiye lansmanı Gaming İstanbul 2017’de yapılacak.

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, yeni mobil oyunu “Strike of Kings” Türkiye Lansmanı’nı Gaming İstanbul (GIST) 2017’de gerçekleştiriyor. Katılımcılar, Strike of Kings’i, İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat tarihleri arasında, Gaming İstanbul 2017’de kurulacak stant alanında oynayabilecek ve Strike of Kings Turnuvası’na katılabilecek.

120 bin TL’lik E-spor Turnuvası

Tencent, Gaming İstanbul 2017’de herkese açık olarak, 120.000 TL ödüllü “Strike of Kings” E-spor turnuvası düzenliyor. Bu turnuvada kazanan takımlar para ödülünü paylaşacak ve Monster Notebook Abra A5 V8.1.2 oyun bilgisayarına sahip olacaklar.

Türkiye, “Strike of Kings” oyununun halka açık olarak duyurulduğu ilk pazar olma özelliğini taşıyor.

Türkiye, “Strike of Kings” oyunun halka açık olarak duyurulduğu ilk pazar olma özelliğini taşıyor. Tencent Denizaşırı Pazarlar Pazarlama Direktörü Vincent Gao, “Türkiye, mobil oyunda en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri. Avrupa ve Asya arasındaki ayrıca Batı ve Doğu arasındaki köprü olması açısından da çok önemli. Doğu’da başarılı olan bir oyunun Batı’ya yayılması için ilk istasyonun Türkiye olması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Dünyanın en büyük internet şirketlerinden ve dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent 1998 yılında kuruldu. Kurulduğundan bu yana çeşitli platformlarını, internet kullanıcılarının iletişim, bilgi, eğlence, finans servisleri ve benzer diğer ihtiyaçlarını karşılaması için bir araya getirdi. Sadece kullanıcı servisleriyle yetinmeyen Tencent, Tencent Games’i kurarak 2015’te 11,1 milyar dolar gelir elde etti.

Oyun sektörüne giren Tencent Games, mobil oyunlara ağırlık vererek, farklı türlerdeki bilgisayar oyunlarını mobile taşıdı. Tencent, gelirinin %50’sini mobil oyunlardan sağlıyor.

“STRIKE OF KINGS” Öne Çıkanlar: Mobil’de Oynadığınıza İnanamayacaksınız!

Tencent’in oyun sektöründe en sevdiği tür MOBA. Tencent Games’e göre; MOBA strateji ve de aksiyonu bir araya getirirken, kişisel kapasitenin yanında takım oyununun da gerekli olduğu en çok oynanan oyun türlerinden biri.

MOBA herkesin kolayca oynayabileceği bir oyun olmaması ve oynanış dinamikleri zor olduğu için, Tencent kolay oynanabilir bir MOBA olan Honor Of Kings’i yayınladı ve bu oyun Çin oyun tarihinde yeni bir rekor kırarak günlük 70 milyon aktif kullanıcı ve 4+ milyon dolar günlük gelir elde etti.

Tencent, ilk yarattığı MOBA türü oyunu global markete taşımak adına, daha gelişmiş bir MOBA oyunu olan Strike of Kings’i yaratarak bu heyecanını bütün dünya ile paylaşıyor.

– “Strike of Kings”, mobil cihazlarda iki elle oynanma özelliğini geliştirerek oynanabilirliği maksimuma çıkartıyor.

– Otomatik atak ve hızlı zırh / silah alma sistemiyle oyuncunun detaylarda boğulmamasını sağlıyor.

– Mobil cihazlarda PC kalitesinde 15 dakikalık 5v5 karşılaşmalar, oyunculara benzersiz mobil MOBA deneyimini yaşatıyor.

– “Strike of Kings” müziklerinin yaratıcısı, dünyaca ünlü film bestecisi olan Hans Zimmer.