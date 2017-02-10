Suç ekonomisi büyüyor

IDC IT Security Roadshow’da suç ekonomisinin büyümesine dikkat çeken Platin Bilişim, işletmeleri siber saldırılara karşı uyardı. Darknet ve deepweb’in işletmeler için içerdiği tehlikeleri anlatan firma, yeni nesil siber güvenlik çözümleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

2001 yılından beri Türkiye’nin önde gelen kurumlarına “Veri Koruma”, “Arşivleme”, “İş Sürekliliği”, “IT Altyapı Yönetimi” ve “Güvenlik” konularında profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, 9 Şubat’ta düzenlenen IDC IT Security Roadshow’a Premier Partner olarak katıldı. Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilen etkinlik bu yıl onuncu kez düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Platin Bilişim İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Özkara, işletmeler için güvenliğin önemine değinerek IoT çağında güvenlik konusunda çeşitli ipuçları da verdi.

Özkara’nın konuşmasının çerçevesini ise Ensüstri 4.0 ile birlikte yeni gelişen hacking 4.0 saldırı sistemler, bunun pazar alanı, IoT botnet altyapısı, devletler tarafından organize edilen siber suç organizasyonları, darknet üzerinde satılan ürün ve hizmetler, köleleştirilen hedef sistemler, siber suç siber espiyonaj ve bunları hafifletme ve önleme yöntemleri oluşturdu.

Darknet’e dikkat

Konuşmasını üç bölüme ayıran Ozan Özkara, ilk bölümde darknet ve deepweb’in işletmeler için içerdiği tehlikeleri paylaştı. Darknet’in gerçek suçla beraber siber suçlar için de bir platform olduğunu kaydeden Özkara, ”Darknet içerisinde bazı araçlar anonimleştirme ve enkripte etme, algoritmalama gibi işlemlerde kullanılıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarlara zarar vermeye yönelik olarak kötü niyetli kullanıcılar tarafından belirli kötü amaçlara yönelebilir ki biz buna “suç” diyoruz. Bu suçlar, veri hırsızlığı, kurbanın kişisel verisini çalmak, profillemek, bir sisteme sızmak ya da ilgili sistemi başka bir alana kopyalamak, masif kötü yazılım içeren e–postalar göndermek, botnetler yaratmak, akıllı cihazları kontrol etmek, IoT’yi kontrolden çıkarmak, yapay zekaya hükmetmek olarak özetlenebilir” dedi.

Konuşmasının ikinci bölümünde Darknet’in yükselmesinde usta hackerların rolü olduğunu belirten Ozan Özkara, “Invisible World yani görünmez dünyayı hayata geçiren usta hackerlar savaş çıkarabilir, kirli ticarete yön verebilir, suç çeteleri örgütleyip insan kaynağını bu yönde kullanabilir. Bu tür kişiler kendine dönük sırlar taşırlar, aileleri ile işleri hakkında sohbet etmez, basına demeç vermez, sadece arkadaşlarının arkadaşları aracılığı ile ulaşılabilir durumda olurlar. Bu kişiler Endüstri 4.0’ın modern işgücüdür. Endüstri 4.0 da işler “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” usulü işlemektedir. Yani endüstri 4.0 bir liberal ekonomi havuzudur” şeklinde görüş belirtti.

Düzenleyici siber güvenlik mekanizması

Konuşmasının son bölümünde suç ekonomisinin dönüşümden aldığı ivme ile en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu belirten Ozan Özkara, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Suç ekonomisi diğerlerinden farklı ürünler içerir. Bunlar, çocuk istismarı yapılan yetişkin filmleri, kredi kartı hırsızlığı, banka kartı hırsızlığı, sağlık bilgileri, kişisel veriler, silahlar, sahtecilik uygulamaları hatta sahte üniversite diplomalarıdır. Burada devlete karşı bir toplum vardır. Örneğin, devlet tüm mekanizması ile uyuşturucu ile savaşır, çünkü devletin etik ve hukuk kurumları vardır. Sonuçta devlet nasıl ekonomiye müdahale edip düzenliyorsa, düzenleyici bir siber güvenlik mekanizması da mevcuttur. Çoğu üst düzey hacker istihbarat servisleri tarafından güvenlik uzmanı olarak devlete çalıştırılmaktadır. Siber güvenlik iyi ve kötü arasındaki uzamsal seçimdir. Bir gelecek var, belirsiz ama, siber suçlar ve önlenme oranları arasında dünyanın kadim geleceği arasında bir bağ var. Dünyanın başlangıcından beri insanoğlu neyin iyi neyin kötü olduğunu sorgulamıştır.”