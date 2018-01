Sürdürülebilir dünya için enerji verimliliği şart

Mitsubishi Electric, yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümleriyle Türkiye’de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, markanın enerji verimliliğine verdiği önem ve çevre ile ilgili hedefleri konusunda bilgi aktardı.

Toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ileri teknolojili çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engellerden birinin küresel iklim değişikliği olduğu gerçeğinden hareketle enerji verimliliğine büyük önem veriyor. Bu bağlamda Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik toplum bilincini artırmayı amaçlayan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, enerji tasarrufu ve çevresel duyarlılığın önemine dikkat çekti. Mitsubishi Electric’in yeniliklerle daha aydınlık bir gelecek yaratmak için çalıştığını söyleyen Saraçoğlu, markanın evler, ofisler, fabrikalar, altyapılar ve hatta uzay için yaptığı işler aracılığıyla sürdürülebilir dünyanın desteklenmesine katkıda bulunduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti;

“Mitsubishi Electric’in her zaman gelişmeye ve değişmeye olan bağlılığını ifade eden kurumsal sloganı “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ile aynı doğrultuda olan “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi, yaşadığımız dünyayı ve çevreyi daha iyi hale getirmek için markamızın gösterdiği çabaları temsil ediyor. Mitsubishi Electric olarak; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

İşletmelerde ve projelerde yüksek enerji tasarrufu

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, tesisler ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı;

Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile Türk sanayisinde yüksek katma değer yaratıyoruz. Türkiye’de çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla Avrupa standartlarına uygun maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir performans sunmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz.”

Çevre hedefleri büyük

Mitsubishi Electric’in 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu “Çevre Vizyonu 2021” doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Saraçoğlu, markanın çevre ile ilgili hedefleri hakkında şu bilgileri verdi; “Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2017 Japon mali yılına (1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017 dönemi) ilişkin çevre raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor.

Rapora göre Mitsubishi Electric, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altında bir rakama, 1,34 milyon tona düşürmeyi başardı. Tesislerde klimaların ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin benimsenmesi sayesinde üretimde verimlilik arttı ve bunun sonucunda enerjiden kaynaklanan karbondioksit miktarı 23 bin ton azaltıldı. Başta endüstriyel mekatronik ürünleri ve elektrikli ev aletleri olmak üzere 106 Mitsubishi Electric eko-ürününün neden olduğu karbondioksit emisyonları, hedefin üzerinde bir performansla yüzde 35 azaltıldı.”

Suyun israfını önleyen ve yeniden kullanım oranını artıran teknolojiler

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını söyledi.

Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını söyleyen Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine ikinci kez layık görüldü” diyerek sözlerini tamamladı.