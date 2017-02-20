Suriyeli çocuklara Vodafone desteği

Vodafone, Türkiye’yi dijital geleceğe taşıma hedefiyle geçen yıl başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesinde yeni bir döneme giriyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin’de yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara yönelik düzenlenen eğitimlerin ardından şimdi de Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklara kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Suriyeli çocuklara dijital geleceğin kapıları açılırken, sosyal hayata da entegre olması sağlanacak. GAP İdaresi’ne ait Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) gerçekleştirilecek eğitimlerle 4 ayda 250 Suriyeli çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye’yi dijital geleceğe taşıma hedefiyle, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocuklara kodlama eğitimi verecek. GAP İdaresi’ne ait Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) gerçekleştirilecek eğitimlerle 7-14 yaş arası Suriyeli çocuklar 10 gönüllü eğitmenin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim alacak. Bir günlük hackathon’lar ile sona erecek eğitimlerle 4 ayda 250 Surİyeli çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında bugüne kadar İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde 1.330 çocuğa kodlama eğitimi verildi; her ilde düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı çocuk hackathon’larına yaklaşık 600 çocuk katıldı. Projenin ikinci etabında Şanlıurfa’da 10 Suriyeli çocuğun katılımıyla düzenlenen ilk kodlama eğitimine Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da katıldı.

Colman Deegan: “Kodlamanın ortak bir dil olacağına inanıyoruz”

Çocuklara kodlama öğretmek için harekete geçtiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, 10 yıldır faaliyette bulunduğumuz Türkiye’de 20 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Türkiye pazarına girmemizin hemen ardından hayata geçirdiğimiz Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 29 milyon TL’lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk.

Kodlama eğitiminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak Habitat işbirliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik Yarını Kodlayanlar projesini geliştirdik. Bu projeyle ‘sadece teknoloji tüketen’ değil ‘teknoloji üreten’ bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Projemizin ilk etabında İstanbul, Samsun, İzmir, Kayseri ve Mardin’de kodlama eğitimleri vererek 2 ayda toplam 1.330 çocuğa ulaştık. Bir kardeşlik dili olduğuna inandığımız kodlama eğitimlerini şimdi de Suriyeli çocukları da kapsayacak şekilde genişletiyoruz.”

Suriyeli mülteciler için sadece barınma, gıda, giyecek gibi tek seferlik yardımlar sunmanın yeterli olmayacağını, mültecilerin topluma uyum sürecini kolaylaştıracak ve onları geleceğe hazırlayacak sosyal projelere de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda “Yarını Kodlayanlar” projemizi Suriyeli çocukları kapsayacak şekilde Şanlıurfa’da da düzenlemeye karar verdik. “Yarını Kodlayanlar” ile Türkiyeli çocuklara olduğu gibi Suriyeli çocukların hayatında bir umut ışığı olmak, onların geleceğini aydınlatacak bir adım atmak istiyoruz. Şanlıurfa’da vereceğimiz eğitimlerle, kodlamanın Türkiyeli ve Suriyeli çocukların ortak dili olmasını hedefliyoruz.”

Sezai Hazır: “Kodlama eğitimleriyle Suriyeli çocukları topluma kazandıracağız”

Habitat’ın 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Habitat Derneği olarak, Türkiye’nin bilişim alanında yetişmiş insan gücüne sahip olması hedefiyle Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle geliştirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimizde MIT’nin Scratch programını kullanıyoruz. Çocuklar, bu programın mantığında yer alan ‘sürükle-bırak’ işlemiyle, yapbozun parçaları gibi, kendi bilgisayar kodlarını yazıyor, karakterleri hareket ettiriyor ve onlara komut veriyor. Projemizin ilk etabında 5 ilde yerel işbirlikleriyle kodlama eğitimleri ve hackathon’lar düzenledik. Kodlamanın evrensel bir dil olduğu gerçeğinden hareketle şimdi de Suriyeli çocuklara ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa’da vereceğimiz kodlama eğitimleri için bizden desteklerini esirgemeyen yerel destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu eğitimlerin Suriyeli çocukların toplumla entegrasyonunu sağlayacak ve geleceğini aydınlatacak önemli bir adım olacağına inanıyoruz.”

Arapça “Scratch” programı kullanılacak

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Suriyeli çocuklara yönelik düzenlenecek kodlama eğitimlerinde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch” programının Arapça versiyonu kullanılacak. Proje için özel eğitim alan ve ağırlıklı olarak Arapça konuşan 10 gönüllü eğiticinin yönetiminde gerçekleştirilecek 4 saatlik kodlama eğitimlerinde Programlama Nedir, Algoritma Öğreniyorum, Scratch’e Giriş, Scratch Hesabı Oluşturmak, Scratch’e İlk Adım, Scratch Stüdyosu, Dans Uygulaması, 10 Blokla Uygulama Yapmak, Kendi Orkestram, Karakterimi Hareketlendiriyorum, Özel Taşlar (Fonksiyonlar), Konuşma Balonları, Sahnelerle Hikayemi Oluşturuyorum, Labirent Oyunu, Helikopter Oyunu, Uygulamaya Eklentiler Yapmak gibi konular ele alınacak. Eğitimlerde Arapça tercüme de yapılacak. Eğitimlerin ardından bir günlük hackathon’lar düzenlenerek çocuklara takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara dökme imkânı sunulacak.