Tarkan dinledik Fifa 17 oynadık!

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunlarını açıkladı. Buna göre yerli müzikte “Tarkan’ın Ahde Vefa” albümü birinci olurken yabancı albümünde ise Andrea Bocelli’nin Cinema albümü lider oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk’un kaleme aldığı Kırmızı Saçlı Kadın, en çok satan filmi ise Düğün Dernek 2 oldu. Oyun konsolunda Fifa 17, bilgisayarda ise Football Manager 2016 en çok oynanan oyun olarak listede birinci sırada yer aldı

D&R, kitap, müzik, film ve oyun alanında 2016 yılının en çok satanlarını açıkladı. D&R’in listesine göre yerli müzikte ‘Tarkan’ın Ahde Vefa’ albümü birinci olurken yabancıda Andrea Bocelli’nin Cinema albümü liderliğe oturdu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın, en çok satan filmi ise Düğün Dernek 2 oldu. Oyun konsolunda en çok Fifa 16, bilgisayarda ise Football Manager 2016 oynandı.

Kitaptan filme, müzikten oyuna, elektronikten hobiye binlerce ürün çeşidi ile D&R, 2017 yılında da kültür, sanat ve eğlencenin bir numaralı adresi olacak.

D&R’a göre yılın en çok satanları şöyle sıralandı:

Yerli Albüm

Ahde Vefa (Tarkan)

Mürekkep (Sıla)

Altın Düetler (Erol Evgin)

Harun Kolçak (Çeyrek Asır)

Sonra Dersin Ki (Koray Avcı)

Yabancı Albüm

Cinema (Andrea Bocelli)

Haris Alexiou 25. Yıl Özel (Haris Alexiou)

Back To Black (Amy Winehouse)

1989 (Taylor Swift)

Revival (Selena Gomez)

Kitap

Kırmızı Saçlı Kadın (Orhan Pamuk)

Havva’nın Üç Kızı (Elif Şafak)

Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)

Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens (Yuval Noah Harari)

İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali)

Film

Düğün Dernek 2: Sünnet (Selçuk Aydemir)

The Martian – Marslı (Ridney Scott)

Delibal (Ali Bilgin)

Revenant – Diriliş (Alejandro Gonzalez Inarritu)

Ali Babalar ve 7 Cüceler (Cem Yılmaz)

Oyun (Konsol)

Fifa 17 PS4

Uncharted 4: A Thief’s End PS4

GTA V PS4

Fifa 16 PS4

Fifa 16 PS3

Oyun (PC)