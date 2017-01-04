TEB Akıl Fikir Yarışması’nın son başvuru tarihi 15 Ocak!

2006 yılından bu yana finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği TEB Akıl Fikir Yarışması, yeni başvuruları almaya başladı. Tam 10 yıldır sektöre yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandıran TEB Akıl Fikir Yarışması için 15 Ocak’a kadar yarışmanın web sitesi www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapılabilecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ‘İcat Çıkar’ sloganıyla bu yıl 10.’sunu düzenlediği Akıl Fikir Yarışması’nın başvurularını almaya başladı. 10 yıldır sektöre yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandırmak amacıyla düzenlenen TEB Akıl Fikir Yarışması, bu yıl da ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek.

Bankacılık ve finans konusundaki yenilikçi, yaratıcı fikir ve projelerin başvurabileceği yarışmaya bölüm farkı gözetmeksizin tüm üniversite öğrencileri, yeni mezun genç profesyoneller, TEB müşterileri ve teknolojik girişimciler 15 Ocak’a kadar www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapabilecek.

İcat çıkaran en iyi ‘fikir’ler 10 yıldır ödüllendiriliyor

Jürinin sektörün önde gelen isimlerden oluştuğu yarışmada katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Bahçeşehir Üniversitesi MBA bursu, Roland Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor.

‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’ Kategorisinin birincisi 20 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü ise 5 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca, bu kategoride ilk 3’e girmeyi başaran tüm katılımcılar, yarışmanın başından bu yana destekçisi olan ve kendi Teknoloji, Inovasyon ve Girişimcilik Merkezi de bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nden MBA bursu almaya da hak kazanıyor.

‘Müşteri’ kategorisinde birinci olan yarışmacı 20 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros’a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.

‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinin birincisi 20 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü ise 5 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride dereceye giren ilk beş finalist TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor. Ayrıca bu yıl teknolojik girişimci kategorisinde fintech, bigdata ve diğer girişimcilere ek olarak tarım sektörüne yönelik teknolojik proje üreten girişimciler de özel bir değerlendirmeye tabii tutulacak.