TEB Sanal Hesap ile TEB Nakit Yönetimi’ne büyük ödül

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yenilikçi ürün ve hizmetleri ile uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor. TEB Sanal Hesap (Virtual Account), İngiltere’nin en önemli ödül programlarından biri olan Best Business Awards (BBA) tarafından “En İyi Yeni Ürün/ Servis” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

2016 yılı içinde geliştirilerek müşterilerin hizmetine sunulan TEB Sanal Hesap, yoğun olarak havale ve EFT ile çok sayıda müşteriden tahsilat yapan şirketlerin, kimden ne kadar tahsilat yaptığını anında görmesini, müşteri cari hesaplarını hızla ve sistem otomasyonu ile kapatmasını sağlıyor. Operasyonel giderleri azaltmanın ve süreçleri hızlandırmanın yanısıra TEB Sanal Hesap risk yönetimi konusunda da şirketlere destek sağlıyor.

TEB Sanal Hesap ile aldıkları üründen büyük gurur duyduklarını ifade eden TEB Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Gülümser Özgün Henden, bu yeni ürünle kurumsal firmaların nakit yönetimlerinde sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti. Henden, “Firmalara hızlı, kolay ve en verimli şekilde nakit yönetimi sağlayan TEB Sanal Hesap, sektörde benzeri olmayan bir bankacılık hizmeti. Müşterilerimizin iş akışlarını daha kolay ve verimli hale getirmek için hazırladığımız bu ürünle artık hangi müşteriden ne kadar tahsilat yapıldığı anlık görülecek, otomatik olarak muhasebe sistemlerine işlenerek firmalar çok önemli bir operasyonel hız kazanacak” diye konuştu.

BBA’in konusunda uzman bağımsız 20 jüri üyesi, her kategori ve sektörü özel kriterlere göre değerlendiriyor. TEB Nakit Yönetimi’nin aldığı birincilik ödülüne ilişkin olarak yapılan juri açıklamasında da TEB Sanal Hesap’ın ödemelerin mutabakat sürecini hızlandıran bir hizmet olduğuna değinelerek, en çok TEB’in dijital teknolojileri kullanarak müşterilerinin operasyonel süreçlerden kaynaklanan maliyetleri düşürmesinin ve işletmelere yönelik hizmet kalitesini yükseltmesinin takdir edildiği belirtildi.

TEB Sanal Hesap ile gelen birincilik ödülü, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile uluslararası saygın ödül organizasyonlarının dikkatini çeken ve sık sık ödüle layık görülen TEB Nakit Yönetimi’nin 2016 yılı içinde aldığı üçüncü ödül oldu. TEB Nakit Yönetimi 2016 yılında İngiltere’nin en önemli ödül organizasyonlarından biri olan Best Business Awards tarafından “Müşteri Odaklılık (Best Customer Focus)” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca Asya pazarında faaliyet gösteren bankalar arasında en yenilikçi proje ve uygulamaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından da “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.