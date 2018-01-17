Bu tehditler sokakta değil internette

Bu haftasonunda başlayacak yarı yıl tatilinde çocukların soğuk geçmesi beklenen havanın da etkisi ile tablet, akıllı telefon ve bilgisayarlara ilgi göstermesi bekleniyor. ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri listeledi ve korunma önerilerinde bulundu:

Virüsler

Virüs, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımlar, en yaygın çevrimiçi risklerdir. Çocuklar, genellikle onlar için hazırlanmış sahte oyun sitelerinde bu yazılımlarla karşılaşır. Zararlı yazılımla enfekte olmuş oyun sürümleri genellikle üçüncü parti indirme sitelerinde, forumlarda, bazen de Google Play’in ücretsiz oyun sürümü pazarında bulunabilir. Ebeveynler, lisanslı ve proaktif bir güvenlik yazılımı kullanarak, çocuklarının tehlikeli web sitelerine erişimini ve uygunsuz uygulamaları engelleyebilirler.

Siber zorbalık

Bu düşmanca davranış, ne yazık ki özellikle gençler arasında sık görülür. Çocuklar pek çok kez kendi akranları tarafından siber alanda tehdit edilir veya aşağılanır, bu da onlarda duygusal travmaya sebep olur. Çocuklar bu gibi durumların üstesinden misilleme yaparak değil, ebeveyn ve yetkililerin desteğini alarak gelebileceklerini bilmelidirler.

Kimlik avı

Örneğin siber saldırganlar, bir şeyin satışı için cazip teklifler sunabilir. Aslında satılacak birşey yoktur ama sizinle ilgili bilgi elde etmeye çalışırlar. Yine benzer şekilde sahte mesajlar atarak, sosyal ağ kullanıcılarının kimlik ve şifre bilgilerini talep edebilirler ki, bu yaklaşım siber dolandırıcılığın sık görülen örneklerinden biridir.

Çocuklar üzerinden paraya ulaşmaya çalışmak

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, pek çok önemli bilgi, üçüncü şahıslar tarafından internet üzerinden ele geçirilebilir. Küçük bilgi parçaçıkları toplanarak oluşabilecek kimlik hırsızlığı ile ailenin mali kayba uğratılması mümkündür. Hassas bilgilerin paylaşılmaması konusunda ebeveynler çocuklara uyarıda bulunmalıdır. Ayrıca çevrimiçi finansal işlemler de büyükler tarafından yürütülmelidir.

Spam

Spam olarak tanımlanan istenmeyen maillerin e-posta kutunuza gelmesi yeni bir şey değildir; fakat bu yolla gelen şifre-fidye yazılımları hayli revaçta. İstenmeyen e-postalar, böyle bir durumla nasıl baş edeceğini bilemeyen çocuğunuzun cihazını da bulabilir.

Cinsellik içeren mesajlaşma

Elektronik cihazlar aracılığıyla kişilerin birbirlerine cinsel içerikli mesaj, fotoğraf veya video göndermesi dünyada “Sexting“ olarak tanımlanıyor. Bu olgu, teknolojinin ilerlemesi ve gençlerin mobil cihazlarının bu fotoğraf ve videoların alışverişini içerecek şekilde gelişmesi nedeniyle dünyada gençler arasında gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Peki ebeveynler ne yapabilir?