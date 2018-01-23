Teknoloji daha insancıl hale gelecek

Sanal gerçeklik, Internet of Things (IoT – Nesnelerin İnterneti) ve 5G’nin önemli gündem maddelerini oluşturduğu rapora göre, tüketiciler dijital dönüşüm kapsamında teknolojinin insani özelliklerine odaklanıyor.

Ericsson’un teknolojiyi yakından takip eden kullanıcıları incelediği 2018 Tüketici Trendleri raporuna göre, teknolojiye yönelik beklentiler sürekli olarak artış gösteriyor. Tüketiciler dijital teknolojiden her zamankinden daha fazlasını bekliyor, teknolojiye daha pragmatik yaklaşıyor. Günlük hayatın rutininde yer alan cihazların inceliklerini öğrenmekten kaçınan tüketiciler, artık teknolojik cihazlardan kendilerini tanımalarını ve insani kabiliyetlere sahip olmalarını istiyor. Örneğin, tüketiciler evlerine vardıklarında tek bir el hareketiyle lambaları yakmayı, hoparlörden sevdikleri müziklerin çalmaya başlamasını, yine tek bir göz hareketiyle müziği değiştirebilmeyi hayal ediyor.

Drone’lara özel yol sistemi

Rapor, akıllı asistanlar, sanal gerçeklik, ulaştırma gibi alanlara yönelik beklentileri de ortaya koyuyor. Örneğin, mevcut sesli asistan kullanıcılarının yarısından fazlası, teknolojik cihazlarla etkileşim kurmak için, tıpkı insanlarla olduğu gibi, beden dilini, yüz ifadesini, ses tonunu ve dokunma eylemlerini kullanmayı tercih ediyor. Dahası, rapora katılanların yüzde 39’u, şehirler için artık drone’lar ve uçaklar için özel bir yol ağına gereksinim olduğunu düşünüyor.

Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe gelindiğinde ise, kullanıcıların çoğuna göre reklamlar ürünün kendisinin yerine geçecek kadar gerçekçi hale gelecek. Her dört kişiden üçü de sadece beş yıl içerisinde, akıllı telefon fotoğraflarının içerisinde yürümek için sanal gerçeklikten yararlanabileceğine inanıyor.

Devrimsel teknoloji yenilikçi dünyayı inşa edecek

Kişisel teknolojideki mevcut gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentilerin ötesinde, yenilikler, başlıca endüstrileri de şekillendirecek. Otomotiv endüstrisinde gelecek nesil teknolojisi, kendi kendini idare eden araçların, ulaşımı daha etkin ve güvenli hale getirmesine imkan tanıyacak.

Sağlık hizmetlerinde 5G, uzaktan tanı ve ameliyat, hasta takibi, tıp eğitiminde sanal gerçeklik gibi kabiliyetlere imkan tanımanın yanı sıra endüstriyi daha da ileriye taşıyacak birçok gelişmiş araç ve hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayacak. Kamu hizmetlerinde, üretimde, finans hizmetlerinde, kamu güvenliğinde, devlet içerisinde ve aslında bölgedeki her sektörde, bu teknolojik yenilikler günlük işlemlerde derinlemesine bir etki oluşturacak.

2018 Tüketici Trendleri raporundaki bilgiler 40’tan fazla ülkedeki 100,000 internet kullanıcısıyla gerçekleştirilen küresel araştırma programı kapsamında yapılan görüşmelere dayanıyor. Çalışma 1.1 milyar vatandaşı temsil etse de, kitlenin teknolojiyi erken dönemde benimseyen bir profili olması dolayısıyla sonuçlar geleceğin trendlerini keşfederken önemli bir rol oynuyor.