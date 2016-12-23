Google, bu kez Pakistanlı hacker’lar tarafından hack’lendi. Daha öncede rekor bir sürede Çinli bir hacker grubu tarafından hacklenen Google, tüm yatırımlarına rağmen tekrar hack’lenmekten kurtulamadı.

DNS Hijacking adı verilen bir saldırı yöntemini kullanan Pakistanlı hackerlar, Google.com.bd ziyaretçilerini önceden oluşturulmuş “Faisal 1337 tarafından vuruldu” sayfasına yönlendirmeyi başardı.

Google Bangladeş ziyaretçileri, 19 Aralık gecesi başlayan siber saldırı nedeniyle Google’a giremezken, sayfa şuanda tam olarak geri yüklendi, ancak bazı ziyaretçiler hala bozulmuş sayfayı görüyor.

DNS tescil firması olan BTCL kaynaklı olduğu belirlenen açık yüzünden hacklenen Google, konuyla alakalı bir açıklama yapmasa da BTCL tarafından sorunun kendilerinden kaynaklandığını ve açığın kapatıldığı şeklinde bir açıklama geldi. Tüm gece boyunca aktif kalan yönlendirme problemi geç olsa da giderildi. Fakat bu süre kullanıcıların kafasında Google’ın güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmak için yeterli oldu.

Web sitelerini hacklemek konusunda çok faal olan Pakistanlı hacker grup, Hindistanlı hackerlarla birlikte özellikle ile Hint web sitelerini çoğunlukla hedef alıyor.