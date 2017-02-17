Teknoloji girişimcilerine İngiltere’de yeni fırsatlar

Dijital ekonominin öne çıkan isimleri, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen ve BCCT – Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası tarafından desteklenen, ‘2017 Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı’nda bir araya geldi.

Konferansta Birleşik Krallık Teknoloji Sektörünün ileri gelenleri ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’ndan (DIT) sektör uzmanları Birleşik Krallık’ta teknoloji sektöründeki yatırım fırsatları hakkında girişimcileri ve işini geliştirmek isteyenleri aydınlattı. Katılımcılar doğrudan yatırım yoluyla işlerini Birleşik Karalık’ta genişletmenin yolları ve ülkenin mevcut teknoloji ekosistemi ile yazılım sektörünün potansiyeli konularında bilgi aldı.

Konuşmacılar, Birleşik Krallık’ta teknoloji firması kurabilmek için gerekli olan araçlar, bölgelerin gizli potansiyeli, kurumsal yükümlülükler, vize işlemleri gibi hayati konularda paylaşımda bulundular. Konferans sırasında katılımcılar teknoloji alanında tecrübeli isimler ile doğrudan iletişime geçme ve şirket kurulumu hakkında bilgi sahibi olma imkânını elde ettiler.

Konferansta konuşan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Birleşik Krallık’ın Türkiye için ikinci büyük ihracat partneri olduğuna vurgu yaparak iki ülke arasındaki ticaretin 16 milyar doları aştığını belirtti. Büyükelçi, Birleşik Krallık’ta farklı sektörlerden 200’ün üzerinde Türk şirketinin toplam 10 milyar sterlinin üzerinde yatırımı olduğunu söyledi.

Moore ayrıca, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın (DIT) teknolojiye özel önem verdiğini belirterek Türkiye’den gelen yatırım projelerinin %50’sinin teknoloji sektöründe olduğunu ifade etti. Birleşik Krallık’ın teknoloji alanında yatırım yapmayı hedefleyen Türk girişimcilere kapılarının daima açık olduğunu dile getiren Moore, geçtiğimiz yıl DIT’ın destek verdiği, Türkiye’den Birleşik Krallık’a yatırım projelerinin 20 milyon Pound’u aşarak 300’den fazla iş imkânı sağladığını belirtti.

BCCT Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Uğur, konuşmasında teknoloji alanında yatırım yapmayı düşünen şirketlere yönelik ‘Fonlara Erişim’ konusunda bilgi verdi. Özellikle Start-Up şirketleri başta olmak üzere, yurt dışına açılmak isteyen girişimcilerin yararlanabileceği uluslararası fonları ve görüş alabilecekleri internet kaynaklarını anlattı.