Teknoloji girişimleri iş dünyasının devlerinin radarında

Girişim sermayesi fonlarının yanı sıra holdinglerin ve büyük ölçekli kuruluşların da teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladığını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Avrupa ve Ortadoğu’da hayata geçirilen projelerden örnekler verdi. Şirinoğlu, Türkiye merkezli birçok holdingin de girişim yatırımlarına hız verdiğini söyledi.

Türkiye ve yakın çevresindeki girişimcilik ve yatırım ortamına yönelik değerlendirmelerde bulunan 500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, artık sadece girişim sermayesi fonlarının değil, holdingler ve büyük şirketlerin de teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya başladığını söyledi. İş dünyasının devlerinin bu şekilde inovasyon ekosisteminin bir parçası olduklarını ifade eden Şirinoğlu, “Ortadoğu’nun en büyük e-ticaret platformu olan Dubai merkezli Souq.com’un Amazon tarafından 650 milyon dolara satın alınması, bu gelişmenin çarpıcı bir örneği” dedi.

İnovasyon ekosistemine katkıda bulunmak için Suudi Arabistan’ın da harekete geçtiğini söyleyen Şirinoğlu, “Devlet, bu doğrultuda bölgesel fonlara ve gelişmekte olan girişimlere direkt yatırım yapabilmek için 1,1 milyar dolarlık bir fonların fonu oluşturdu. Avrupa’nın farklı ülkelerinde ve İsrail’de çeşitli teknoloji girişimlerinin milyar dolarlık satışlarının ardından, Avrupa Birliği de 1,6 milyar dolar tutarında bir fonların fonu oluşumuna hız verdi” diye konuştu.

Holdingler 292 girişime yatırım yaptı

Şirinoğlu’nun verdiği bilgilere göre son bir yıl içinde Avrupa’da finansmanını holdinglerin sağladığı 292 yatırım gerçekleşti. Bölgede kurumsal girişim sermayesi (Corporate Venture Capital) girişimlerinin en aktif olduğu ülkeler Fransa, İngiltere ve Almanya olarak sıralanırken, reel sektörden birçok holding, teknoloji ve fon yatırımlarında en aktif şirketler konumunda bulunuyor.

Avrupa ve Ortadoğu’daki benzer gelişmelerin Türkiye’de de yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Şirinoğlu, “Türkiye’de de finans, sigorta ve inşaat gibi farklı sektörlerden holdinglerin ve şirketlerin günden güne artan bir ilgi ile inovasyon ekosisteminin bir parçası olmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Ülkemizden çıkan girişimlerinin sadece yerel pazarlar yerine uluslararası pazarlara da odaklanması ilgiyi artıran önemli bir etken. Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi fonu olarak 500 İstanbul da 2017’nin başından bu yana altı girişime daha yatırım yaptı. Türkiye merkezli birçok holding ve büyük ölçekli kuruluşla da girişim yatırımları tarafında birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. İş dünyasının teknoloji girişimlerine olan bu ilgisinin ülkemizde de artarak devam edeceği düşüncesindeyiz” dedi.