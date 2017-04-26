Teknoloji ve İnsan Kolejleri ilk kampüsünü açtı

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzman ilk ve tek özel meslek lisesi zinciri Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), ilk kampüsünü Sancaktepe’de açtı. TEOG sınavlarının açıklanmasının ardından bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek okul, geleceğin gözde meslekleri için Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin eğitim yaşamında öncü bir modele imza atan Teknoloji ve İnsan Kolejleri, 2017 – 2018 eğitim yılına öğrenci kabul edecek ilk kampüsünü hizmete açtı. Teknolojiyi eğitim müfredatına entegre ederek yeni dünyaya uygun bir içerik sunan Tink, geleceğin gözde meslekleri için insan kaynağı yetiştirecek. 9. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenci alacak Tink için erken kayıt süreci başladı.

Sancaktepe’de, 8,800metre kare kapalı alan üzerine inşa edilen okul, Tink’in uygulamalı ve bilişim ağırlıklı eğitim modeline uygun şekilde tasarlandı. Müfredatını kodlamadan robotiğe, oyun tasarımdan 3D modellemeye kadar geniş yelpazede hazırlayan Tink’in eğitim için tasarlanmış binasında, teknolojiyle üretimi deneyimleme imkânı sunan tam donanımlı 44 derslik ve 10 laboratuvar bulunuyor. 1.056 öğrenci kapasitesine sahip kampüste aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine yönelik spor tesisleri ve sosyal alanlar yer alıyor.

Geleceğin insan kaynağı dijitalle yetişecek

Öğrencilerin yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmesini, takım çalışmasını ve yaşam becerilerini geliştirecek özel müfredata sahip bir okul olan Tink, Türkiye’nin ilk “fab-lab”li (fabrikasyon laboratuvarı) meslek okulu olacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini (BIT) odağına alırken inovasyon ve girişimcilik için fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği içeren branşlar arası İngilizce eğitim sistemi olan iSTEAM’i yöntem olarak kullanacak. “Maker” sistemini benimseyen ve eğitim müfredatının her kademesine dahil eden Tink, geleceğin insan kaynağını, bugünden, geleceğin metotlarıyla hazırlayacak.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumları ile partnerlik anlaşması yapan Tink, öğrencilerine, Borusan ArGe, Turkcell, Kibar Holding, Arkas Holding gibi kurumlarda staj imkanı sunacak.