Teknoloji kullanımı en üst seviyeye çıkacak

Gelişen teknoloji ve yeni nesil öğrencilerin öğrenme şekillerindeki değişimler, teknolojinin öğretimde kullanımını kaçınılmaz hale getiriyor. Teknolojiyi en verimli kullanan üniversitelerden biri olan Kadir Has Üniversitesi bu alandaki girişimlerine bir yenisini daha ekleyerek Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi’ni kurdu. Sürekli gelişim politikasını benimseyen ve Ar – Ge faaliyetlerine büyük önem veren Kadir Has Üniversitesi bu merkezle öğretim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştirecek.

Türkiye’de ilk mobil ders uygulamasını gerçekleştiren, sınıflarda akıllı kürsü kullanarak öğrenci ve akademisyenlerin tüm teknolojik gereksinimlerine cevap veren Kadir Has Üniversitesi ayrıca geçtiğimiz yıl Steelcase Aktif Öğrenme Merkezi’ni kurarak bir ilke daha imza atmıştı. Aktif Öğrenme Merkezi’nde öğrencilerin ‘workshop’ merkezli eğitim çerçevesinde ders görmesi sağlanıyor. Öğrenciler kendilerini bu merkezde tam anlamıyla ifade edebiliyor, teori ve pratiği birleştirerek derse aktif katılım sağlıyor. Tüm yenilikçi teknolojileri kullanarak altyapısını sürekli yenileyen Kadir Has Üniversitesi, Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte bu girişimlerini de destekleyecek.

Kadir Has Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nde çalıştay, seminer ve atölye çalışmaları gibi araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar teşvik edilecek. Akademisyenler ve öğrencilerin mevcut ve gelişen teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmaları için destek hizmetleri sunulacak. Bugüne kadar üniversitede gerçekleştirilen tüm teknolojik girişimler ve mevcut altyapı, Mükemmeliyet Merkezi ile sürekli güncellenip geliştirilecek. Ayrıca aynı doğrultuda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası diğer kurumlarla işbirliklerine de önayak olacak merkez, Kadir Has Üniversitesi’nin ülkemizin yükseköğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik katkılarına ivme kazandıracak.

Eğitim alanında yapılan araştırmalar desteklenecek

Teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak kolay; fakat öğrencilerin doğru bilgiyi bulma ve öğrenme konusunda hala desteklenmeleri gerekiyor. Bu çerçevede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki üniversitelerde hem ilgili alanlarda yapılacak araştırmaları desteklemek, hem de öğretim elemanları ve öğrencilere çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla farklı yapılarda birimler kuruluyor. Bu bağlamda kurulan “Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi” ile öğretim elemanlarının gelişen teknolojinin faydalarını en etkin biçimde kullanarak öğretme becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Öğrenciler daha etkin öğrenmeye teşvik edilirken, eğitim alanında yapılacak araştırmalar da desteklenecek. Böylece üniversitedeki kalite geliştirme süreçlerine de katkı sağlanacak.