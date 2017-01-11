Teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan girişimciler için TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’na başvurular başladı.

Hibe programının 1.aşama başvurusunu yapmak için İstanbul Teknokent‘in web sitesini ziyaret ederek ilgili başvuru formunu doldurulması gerekiyor.

Web üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacak. İş fikirleri; teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri göz önünde bulundurarak değerlendirilecek.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri 2 aylık eğitim ve mentorluk programına dahil olacak. Programı tamamlayarak iş fikirlerinin geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuracak ve 150 bin TL’ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışacak.