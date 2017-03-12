TeknoSA Türkiye Drone Ligi’nin destekçisi oldu

TeknoSA, Türkiye’de ilk kez düzenlenen drone yarış organizasyonu Türkiye Drone Ligi’nin destekçisi oldu. Türkiye Drone Ligi sponsoru TeknoSA, drone pilotlarının uluslararası arenalarda da yanında olmayı hedefliyor.

Bütün dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen drone yarışları, Türkiye’de profesyonel şekilde ilk kez Türkiye Drone Ligi adıyla meraklıları ile buluşuyor. Türkiye’de teknolojinin değişmeyen adresi TeknoSA’nın destekçisi olduğu Türkiye Drone Ligi, 11 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşen ilk etabı ile heyecan dolu yarışlara sahne oldu.

Türkiye Drone Ligi’nin ilk yarışını ilgiyle takip eden TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, TeknoSA’nın yeni teknolojilerin buluşma noktası olduğunu ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Bilim ve Teknoloji Haftası’nda, teknoloji dolu bir etkinlikte Türkiye’nin potansiyeli yüksek genç kitlesi ile aynı platformda buluşmak heyecan verici. Bu desteğimizi ileride de bir adım öteye taşıyarak, drone yarışlarında uluslararası arenada bizleri temsil edecek sporcuları desteklemek istiyoruz” dedi.

“Yeni teknolojilerin her zaman destekçisiyiz”

Organizasyon sırasında yaptığı değerlendirmede, Bülent Gürcan şunları söyledi: “Türkiye’yi 17 yıldır teknoloji ile buluşturan marka olarak, gerçekleştirdiğimiz Türkiye Drone Ligi sponsorluğu ile yeniliklerin merkezi olmayı sürdürüyor; teknolojiyi hayata taşıyan organizasyonların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Dronelar akıllı oyuncaklar içinde cirosunu en hızlı artıran ürünlerin arasında yer alıyor. TeknoSA’da drone satış cirosu 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 seviyesinde artış gösterdi. 20 kat fazla drone ürünü satışı gerçekleştirdik. Bu da Türkiye’de yeni teknolojilere olan ilginin bir göstergesi. Biz yeni teknolojileri keşfetmek isteyen herkese en yakın adresiz, yeni teknolojilerin her zaman destekçisiyiz.”

Rakamlarla yükselen trend: Drone

BI Intelligence‘ın raporuna göre 2014 yılında dünya genelinde 3 milyon drone varken bu rakam 2015’te iki katına 6 milyona çıktı. 2021 yılında dünyada yaklaşık 30 milyon drone sevkiyatı yapılacağı tahmin ediliyor.

Dünya drone pazarının büyüklüğü 8 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 2021 yılında 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye’de drone kullanıcı sayısı 11 bin 839’u buldu.

TeknoSA’da drone satış cirosu 2016 yılında yüzde 40 artış gösterdi.

TeknoSA, drone satışlarını bir önceki yıla göre adet bazında 20’ye katladı.

Yıl boyunca 6 yarış ile mücadele devam edecek

Türkiye’de ilk kez düzenlenen TDL yarışlarının birinci etabı, 11 Mart 2017 Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşti. TDL yarışlarının yıl sonuna kadar Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Eskişehir’de de drone severlerle buluşması planlanıyor. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek. Pilotlar quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak.