Teleporter ABD yolcusu

Teleporter, eğlence ve teknoloji sektörünün önde gelen firmaları ile dünyadaki en iyi startup’lar arasında köprü olan ve iş fikrini dünyaya duyurmak isteyen girişimlere kapı açan SXSW’ya gitmeye hazırlanıyor.

İTÜ Çekirdek firmalarından Teleporter, dünyanın en büyük interaktif medya festivallerinden South by Southwest (SXSW) kapsamında bu sene ilk kez eklenen VR/AR kategorisinde finale kaldı. 10-18 Mart tarihleri arasında Teksas’ta düzenlenecek etkinliğe katılacak olan Teleporter, geçmiş yıllarda kendini bu festivalde tanıtan Twitter, Foursqure gibi bugün tüm dünyanın kullandığı birçok uygulamanın da tanıtıldığı sahnede yer alma başarısını gösterdi.

Teleporter, kullanıcılarının katılmak istediği canlı spor, müzik ve e-spor etkinliklerini oradaymış gibi deneyimlenebilmesini sağlayan sanal gerçeklik teknolojisine dayalı yeni nesil bir deneyim platformudur. Dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcının ve bu sistemi kullanan diğer arkadaşlarının etkinlik alanında birer avatar olarak görmesini, onlarla iletişim kurmasını ve etkinlik atmosferinin keyfini beraber çıkarmasını sağlar. Bu deneyimi yaşayabilmek için bir sanal gerçeklik gözlüğü ve içine yerleştirilen bir akıllı telefon yeterli oluyor. Ayrıca çok daha gelişmiş VR cihazlarıyla da aynı deneyimin yaşanmasına olanak sağlayan bir platform. Teleporter, insanların yıllar önce radyo ile dinlemeye, sonrasında TV ve internet ile izlemeye başladığı uzaktaki etkinlikleri geleceğin medyasına taşıyarak nerede olunursa olunsun kişilere bu keyfi yaşayabilme imkan tanıyor.

İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang 2016’da dereceye giren ekipler arasında yer alan Teleporter ayrıca İTÜ ARI Teknokent’in girişimcileri Amerika’ya taşıyan programı İTÜ GATE’e de davet edilerek 50 bin dolarlık programdan yararlanma imkanı bulmuştu.