Televizyon başında geçirilen zaman artıyor

Toplumun bütün katmanlarının ve farklı yaş gruplarının her dönemde ilgisini üzerine çeken televizyon, 2017 yılının en çok kullanılan medya araçlarının başında yer alıyor. Yüzde 55’lik bir kesimin televizyon izlediği günümüzde, insanlar 6 saatini televizyonun karşısında geçiyor.

Hedef kitleye ulaşmada etkin rol oynayan televizyon, erişimi hala en yüksek mecra olarak başı çekiyor. Her evde başköşede yer bulmasıyla yüksek erişim olanağı sağlayan televizyon, görsel işitsel ögeleri içerisinde barındırmasıyla duygusal anlamda da etkili bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin gelişmesiyle kendini yeniliklere adapte eden ve geliştirmeye devam eden bu mecra, gelenekselliğine interaktif kullanım özelliğini ekleyerek önem kazanıyor.

Televizyon reklamları üç kat daha verimli

Televizyonun, etkileme gücüyle her dönem güçlü bir mecra olarak ayrıcalık kazandığını söyleyen Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “Televizyon çok geniş ve farklı hedef kitleleri kapsadığı için oldukça çarpıcı bir araç. Hayatımıza girdiği ilk andan itibaren insanların hem sosyalleşmesi hem de gündemden haberdar olmaları için en dikkat çekici iletişim araçlarından biri olarak her dönem bu etkisini korumuştur. Aslında televizyon çok geniş ve farklı hedef kitleleri kapsadığı için oldukça çarpıcı bir araç. Bu nedenle kitleyi etkilemede ve harekete geçirmede televizyonun ayrı bir önemi var. Görüntü, birçok şeyi anlattığı ve izleyicide görsel etki bıraktığı için kalıcı bir unsur. Hedef kitle televizyonun görsel etkisi sayesinde satın alma ihtiyacı duyuyor. Yapılan araştırmalar televizyon reklamlarının diğer mecralara oranla üç kat daha verimli olduğunu gösteriyor.”