The Pitcher 2017 girişimlerden başvuru almaya başladı

Başarılı bir etkinlikte ilkinin geçtiğimiz yıl gerçekleştiği The Pitcher, bu yıl da girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirecek. 15 Nisan’da Workinton Levent 199’da gerçekleştirilecek olan The Pitcher 2017, başvurular arasından seçilecek en iyi 20 girişimi Türkiye, Avrupa ve Silikon Vadisi’nden 70’i aşkın aktif yatırımcının karşısına çıkaracak ve olası yatırım görüşmelerine öncülük edecek.

İşine güvenen ve büyümek isteyen girişimleri, yeni fırsatlar peşindeki yatırımcılar ile ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan The Pitcher, girişimlerden başvurular almaya başladı.

Girişimlere özel ödüllerin de dağıtılacağı etkinlikte, girişim sunumlarının yanı sıra eş zamanlı olarak konferanslar, seminerler ve atölyeler de düzenlenecek. Herkesin istisnasız ücretsiz katılabileceği The Pitcher 2017, Insprad tarafından TET (Türkiye Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçılar Birliği) işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Etkinlik bünyesindeki tüm yatırımcılardan oluşacak jürinin seçeceği girişimler, TEB ÖZEL Melek Yatırım Platformu, ODTÜ Teknokent, TEB Girişimci Evi ve Technolera’dan ödül almaya hak kazanacak.

The Pitcher 2017 hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna thepitcher.org adresinden ulaşabilirsiniz.